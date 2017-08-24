В Бишкеке проходит Международный форум по сохранению снежного барса и его экосистемы

24 августа 2017, 10:49 Комментарии

БИШКЕК, 24.08.2017 /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В столицу Кыргызстана прибыли представители 12 стран ареала обитания снежного барса и представители международных организаций для участия в Международном форуме по сохранению снежного браса и его экосистемы.

Официально форум будет открыт завтра, 25 августа, президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым.

Также в числе делегатов: вице-президент Афганистана Абдул Валим Модакик, министр сельского хозяйства Королевства Бутан Йеши Дорджи, заместитель директора Государственного отдела лесного хозяйства Китая Ли Чунлян, министр окружающей среды, лесов и изменения климата Индии Харш Вардхан, заместитель премьер-министра, министр сельского хозяйства Казахстана Аскар Мырзахметов, заместитель министра окружающей среды и туризма Монголии Церендорджин Байбайар, министр лесов и сохранения почв Непала Пракаш Матхема, Федеральный министр по вопросам изменения климата Пакистана Мушахид Улла Хан, председатель Комитета по охране окружающей среды Таджикистана Хайрулло Ибодзода и зампредседателя Законодательного собрания Олий Мажлиса Узбекистана Борит Алиханов.