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В Бишкеке проходит Международный форум по сохранению снежного барса и его экосистемы

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444309-ru.html

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24 августа 2017, 10:49       Комментарии

БИШКЕК, 24.08.2017 /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В столицу Кыргызстана прибыли представители 12 стран ареала обитания снежного барса и представители международных организаций для участия в Международном форуме по сохранению снежного браса и его экосистемы.
Официально форум будет открыт завтра, 25 августа, президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым.
Также в числе делегатов: вице-президент Афганистана Абдул Валим Модакик, министр сельского хозяйства Королевства Бутан Йеши Дорджи, заместитель директора Государственного отдела лесного хозяйства Китая Ли Чунлян, министр окружающей среды, лесов и изменения климата Индии Харш Вардхан, заместитель премьер-министра, министр сельского хозяйства Казахстана Аскар Мырзахметов, заместитель министра окружающей среды и туризма Монголии Церендорджин Байбайар, министр лесов и сохранения почв Непала Пракаш Матхема, Федеральный министр по вопросам изменения климата Пакистана Мушахид Улла Хан, председатель Комитета по охране окружающей среды Таджикистана Хайрулло Ибодзода и зампредседателя Законодательного собрания Олий Мажлиса Узбекистана Борит Алиханов.

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