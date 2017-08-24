В Кыргызстане на половине охотничьих угодий запретили охоту на парнокопытных

24 августа 2017, 10:52 Комментарии

БИШКЕК, 24.08.17 /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства Кыргызстана запретило охоту на парнокопытных животных на половине охотничьих угодий Кыргызстана. Об этом в ходе Международного форума по сохранению снежного барса и его экосистемы сообщил глава Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов.

По его словам, мораторий наложен на 7 млн 200 тыс гектаров земли.

"Кроме того, вышло постановление правительства, где говорится, что в течение трех лет в определенных районах будет запрещена охота. К примеру, в Чуйской области это такие районы, как Московский, Сокулукский и Аламединский. Это тоже считается мораторием. Мы согласовали это с Национальной Академией наук. Есть научный подход", - сказал он.

Рустамов отметил, что теперь будет вестись мониторинг того, будет ли за это время расти популяция парнокопытных животных и как это отразится на популяции снежного барса.

"В 2000-х годах популяция снежного барса сократилось до 150 особей в КР, а сейчас мы говорим, что в Кыргызстане есть 350 особей", - добавил спикер.