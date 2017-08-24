Доллар США: 68.5957 (-0.0649) 
Евро: 80.8709 (+0.0574) 
Золото: 41.36 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

10:59: в Кыргызстане были сюжеты покруче "Игры престолов"10:59: в Кыргызстане были сюжеты покруче "Игры престолов"Уплатить налоги на авто и жилье можно и в эту субботуУплатить налоги на авто и жилье можно и в эту субботу

В Кыргызстане на половине охотничьих угодий запретили охоту на парнокопытных

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444308-ru.html

Похожие новости

Известные люди Кыргызстана снялись в соцролике по сохранению снежного барса (видео)

Количество кыргызстанцев, прошедших биометрическую регистрацию, составляет 3,1 млн человек

В Бишкеке обсудили развитие кооперативов в Кыргызстане

Премьер Узбекистана оскорбил журналиста и запретил прямые эфиры на ТВ

В Бишкеке состоится IV открытый чемпионат Кыргызстана по баскетболу

24 августа 2017, 10:52       Комментарии

БИШКЕК, 24.08.17 /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства Кыргызстана запретило охоту на парнокопытных животных на половине охотничьих угодий Кыргызстана. Об этом в ходе Международного форума по сохранению снежного барса и его экосистемы сообщил глава Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов.
По его словам, мораторий наложен на 7 млн 200 тыс гектаров земли.
"Кроме того, вышло постановление правительства, где говорится, что в течение трех лет в определенных районах будет запрещена охота. К примеру, в Чуйской области это такие районы, как Московский, Сокулукский и Аламединский. Это тоже считается мораторием. Мы согласовали это с Национальной Академией наук. Есть научный подход", - сказал он.
Рустамов отметил, что теперь будет вестись мониторинг того, будет ли за это время расти популяция парнокопытных животных и как это отразится на популяции снежного барса.
"В 2000-х годах популяция снежного барса сократилось до 150 особей в КР, а сейчас мы говорим, что в Кыргызстане есть 350 особей", - добавил спикер.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум