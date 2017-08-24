Госагентство охраны окружающей среды на 1,5 млн сомов оштрафует кафе, в котором будет обнаружена шкура снежного барса

24 августа 2017, 10:38 Комментарии

В Кыргызстане приняты жесткие меры по предотвращению браконьерства и охоты на снежного барса. Об этом 24 августа сообщил глава Госагентства окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов на мероприятии в Бишкеке.

"Теперь браконьеры не могут сказать, что нашли шкуру барса где-то или "кто-то его застрелил, и я его подобрал". Это больше не будет доводом уйти от ответственности. Наказывать будут даже за то, что шкура барса обнаружена в кафе, в ресторане или даже дома. Ранее штраф был в размере 500 тыс. сомов, сейчас штраф в 3 раза больше", - сказал он.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 18 августа.