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В трех районах Чуйской области на 3 года запрещена охота на парнокопытных

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444306-ru.html

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В некоторых районах Бишкека и Токмака не будет газа

В некоторых районах Бишкека 24 августа возможны перерывы в электроснабжении

24 августа 2017, 10:47       Комментарии

Издано постановление правительства, по которому был введен мораторий на охоту в Московском, Сокулукском, Аламединском районах на парнокопытных животных. Об этом 24 августа сообщил глава Госагентства окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов на мероприятии в Бишкеке.
"Охота на парнокопытных животных будет запрещена на 3 года. Данное постановление было согласовано с Академий наук", - сказал он.
Госагентство будет заниматься мониторингом этих районов, будет ли увеличение популяции животных и как это скажется на популяции снежного барса.
По словам А.Рустамова, приказом Госагентства в Кыргызстане на территории 7 млн 200 тыс. га была запрещена охота, что составляет почти половину охотугодий.
В Бишкеке 24-25 августа проходит международный форум по сохранению снежного барса и его экосистем

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