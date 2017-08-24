В трех районах Чуйской области на 3 года запрещена охота на парнокопытных

24 августа 2017, 10:47 Комментарии

Издано постановление правительства, по которому был введен мораторий на охоту в Московском, Сокулукском, Аламединском районах на парнокопытных животных. Об этом 24 августа сообщил глава Госагентства окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов на мероприятии в Бишкеке.

"Охота на парнокопытных животных будет запрещена на 3 года. Данное постановление было согласовано с Академий наук", - сказал он.

Госагентство будет заниматься мониторингом этих районов, будет ли увеличение популяции животных и как это скажется на популяции снежного барса.

По словам А.Рустамова, приказом Госагентства в Кыргызстане на территории 7 млн 200 тыс. га была запрещена охота, что составляет почти половину охотугодий.

В Бишкеке 24-25 августа проходит международный форум по сохранению снежного барса и его экосистем