Власти Таджикистана обязали граждан носить национальную одежду

24 августа 2017, 10:37 Комментарии

Нижняя палата парламента Таджикистана обязала граждан страны носить национальную одежду. Депутаты Маджлиси намояндагон 23 августа внесли соответствующую поправку в Закон "Об упорядочении традиций и обрядов".

"Физические и юридические лица обязаны соблюдать атрибуты национальной культуры - знать государственный язык и носить национальную одежду", говорится в поправке к части 4 прим. 1 статьи 14 данного закона.

Хилолби Курбонзода, председатель парламентского комитета по вопросам семьи и социальной защиты граждан, 23 августа заявила, что за нарушение этого пункта закона предусмотрено наказание. В ближайшее время правительство Таджикистана подготовит специальное распоряжение с рекомендациями по поводу ношения национальной одежды, сообщила она.

Хиджаб и сатр - платок, завязанный спереди и прикрывающий грудь, в Таджикистане были объявлены чуждым национальным традициям и ценностям главой государства Эмомали Рахмоном.

Таджикские парламентарии единогласно одобрили все 11 поправок в Закон "Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов". В ходе внеочередной сессии нижней палаты парламента, которая состоялась по инициативе президента страны Эмомали Рахмона, внесены следующие изменения в порядок проведения некоторых традиционных для таджикского общества церемоний:

<li>Запретить заклание крупного рогатого скота на поминальные мероприятия, проводимые на 7-й и 40-й день, а также годовщину. Также под запретом теперь поминальное угощение.</li><li>Обряд обрезания должен проводиться в кругу семьи, без участия деятелей искусств. Обрезание будет проводиться по согласию родителей до двадцатого дня после рождения сына в соответствующих медицинских учреждениях бесплатно.</li><li>Запретить чествование "ходжи", вернувшихся из паломничества к святыням ислама.</li>