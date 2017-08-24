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Музыканты под запретом. Акимиат хочет запретить "Музыкальный Эркиндик"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365251_my...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444304-ru.html

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24 августа 2017, 10:59       Комментарии

Акимиат Первомайского района Бишкека хочет запретить проведение "Музыкального Эркиндика". Организатор мероприятия Данияр Аманалиев на своей странице в Facebook рассказал, что к нему обратился некий Канат, который сообщил, что нужно либо брать разрешение, либо ничего не будет.
Отметим, в этом году "Музыкальный Эркиндик" проходил уже 11 раз, и прежде ни о каком разрешении речи не было. Профессионалы и любители собирались на бульваре Эркиндик и просто играли для прохожих. Многие даже не просят пожертвований за свой труд. Но теперь культурные выходные под угрозой.
"Сегодня мы получили звонок от некоего Каната, который представился заместителем акима Первомайского района. Предположительно, это Канат Саматович Бейшенов. Он интересовался, у кого мы получали разрешение на проведение "Музыкального Эркиндика". Напомню, речь идет о флэшмобе 15-20 музыкантов, которые, сидя на лавочках на Эркиндике, играют музыку.
Другие жители города при этом приходят их послушать. Это не концерт, это не создает толпу и не нарушает общественный порядок ни на секунду. Кому не нравится, те просто проходят мимо", - пишет Аманалиев.
И это действительно так, кто хоть раз был на бульваре во время выступлений, могли убедиться лично - никакой толпы нет, проходу никто не мешает, музыканты и слушатели не пьют спиртное.
Кроме того, как сообщает организатор, бюджет мероприятия составляет 200 сомов. Выступления не несут никакого политического подтекста, так что это нельзя назвать митингом или собранием.
Получить комментарий от Каната Бейшенова или других представителей акимиата не удалось, так как все они оказались на выездах. Несмотря на предупреждение акимиата, Данияр Аманалиев уверяет, что в эту субботу, 26 августа, "Музыкальный Эркиндик" состоится.

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