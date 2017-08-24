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Уплатить налоги на авто и жилье можно и в эту субботу

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444303-ru.html

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24 августа 2017, 10:51       Комментарии

БИШКЕК, 24 авг - Sputnik. Работники Государственной налоговой службы будут работать в эту субботу (выходной день) с целью приема уплаты налогов на авто, жилье и земельные участки, сообщила пресс-служба ведомства.
Особый режим работы (дежурство) установлен руководством ГНС в связи с тем, что истекают сроки уплаты - 1 и 2 сентября, приходящиеся на праздничные дни.
Граждане, еще не успевшие сдать информационные расчеты, уплатить налог на имущество и земельный налог, смогут сделать это в ближайшую субботу. Прием будет проводиться во всех налоговых органах с 9.00 до 17.00. Кроме того, уплатить налоги можно в кассах отдельных банковских учреждений, через платежные терминалы, мобильный и интернет-банкинг.
До 1 сентября текущего года необходимо уплатить налог на транспортное средство, до 2-го - на жилые дома, квартиры и земельный налог (за придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки). Штраф за неуплату составляет 2 тысячи сомов.
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