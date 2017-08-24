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Новости Кыргызстана

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10:59: в Кыргызстане были сюжеты покруче "Игры престолов"

Источник:
https://ru.sputnik.kg/bishkek/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444302-ru.html

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24 августа 2017, 10:59       Комментарии

Наш коллектив - это Кыргызстан в миниатюре, у нас есть и сары и кара, разноязычный и полинациональный, но и очень дружный состав. Однако есть вещи, которые я не всегда понимаю и абсолютно не разделяю. Часть моих коллег прям тащится по "Игре престолов": для них узнать спойлер смерти подобно. Чтобы их качественно троллить пришлось срочно перечитать несколько книг и плотно изучить энциклопедию ПЛиО - это были бессонные ночи, но что не сделаешь ради коллег. Правда есть минус. Теперь оказывается про Таргариенов, Ланнистеров и прочие VIP-фамилии я знаю больше многих фанатов. Еще один побочный момент, изучив сюжет понимаешь, что в истории Кыргызстана были события, как минимум не менее захватывающие.
Вы слышали, что бы девушка не только отказала парню в предложении, но и вдобавок убила. Нет это не криминальная хроника. Создатель первой "всемирной" империи - Персидской царь Кир II решил покорить гордых саков: к делу монарх подошел нестандартно и сделал предложение царице Томирис. Правда был казус у царицы был муж, которого Кир называл своим братом. Царица поняла, что персу нужна не ее красота: а земли. В результате началась война: в которой победили саки, а Томирис потеряла мужа и сына. Голову несостоявшегося супруга Томирис окунула в мешок с кровью: чтобы завоеватель досыта напился крови. А вы тут о мщении Серсии Баратеону говорите. Если вас заинтересовало, то почитайте Булата Джандарбекова.
Кто сильнее - кит или слон? По древности были другая загадка, армия каких великих империй сильнее Китая или Рима: но между ними была еще одна супердержава - персидская. Наследники Кира далеко не забирались: но и свое не отдавали. Но бой все-таки был, почти 2 тысячи лет назад неподалеку от нашего Таласа встретились римские легионеры и китайские солдаты. Знаменитая "черепаха" не помогла: китайцы расстреляли противников из арбалетов. Правда сказки пишет не только Мартин, так и этот бой был выдуман историками. Но все равно интересный фэйк.
Вообще Талас место очень известное, в 751 году произошла реальная битва. Китайцы воевали против арабов. Из-за предательства карлуков китайцы были биты и позорно бежали. Интересный факт: китайского полководца император оставил в живых, а вот арабского халиф казнил, причина политическая неблагонадежность. Кто сказал что победителей не судят? Кстати Тирион вам это подтвердит: фактически выиграл битву при Червноводной, а в результате обвинили в убийстве короля и по совместительству племянника.
Знаменитая история с чокоями, когда на торн Коканда посадили уж пожилого и добродушного Шерали и над троном повесили вонючую обувь, что он помнил - хан выходец из народа. Думаю там сидеть было не менее комфортно, чем на железном троне. Правда наука была не впрок и хан быстро вкусив власти: быстро превратился в тирана, пришлось подданным делать его короче, ровно на одну голову. А вы говорите человека не исправишь.
И это только малая часть, сюжетов найдется на добрую сотню сериалов. А теперь давайте перейдем от старостей к новостям.
Сборная Кыргызстана победила команду Турции на Чемпионате мира по кокпару. Если кто не знает, то кокпар - это разновидность нашего кок-бору. Игра очень зрелищная у игроков глаза горят, кровь кипит, и скакун летит.
Другой спортивный подвиг совершила Айсулу Тыныбекова. Она впервые стала призером чемпионата мира. Видео с бронзового поединка прилагается.
Вот вы слышали о президенте Кыргызстана по имени Ырыскан? И я до вречшнего вечера не слышал: пока не прочел эту статью.
Меня часто путали, но не по имени, а по внешности. А вот тезкам-однофамильцам гораздо тяжелее, например: когда твой "близнец" провел митинг: а организатором считают почему-то тебя.
Однако есть и тревожные новости. Вчера в Оше задержали мужчину с двумя гранатами, он состоит на учете как член ОПГ. А этой ночью в Бишкеке милиционерам угрожали гранатой, сейчас ищут возможных террористов
Кстати стало известно почему Узбекистан покупает у нас электроэнергию. Причина не только низкая цена за киловатт-часы, но и некий приятный бонус.
Про ГСМ: бензин марки Аи-92 сегодня обойдется в 38,6 сома за литр, Аи-95 заливают по 41,2. Дизельное топливо на заправках "Газпрома" стоит 36,6 сома, автомобильный газ - 20,6.
Про валюту: доллар покупают за 68,33 сома, а продают за 68,64.
Небо сегодня ясное, дождя в столице не ожидается.
В стране 10.59.
С уважением Бакыт Толканов, который напоминает, что жизнь преподносит сюжеты гораздо более закрученные чем любой сериал и не желает быть Эддардом Старком.
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