Налоговые Кыргызстана перешли на особый режим работы

24 августа 2017, 10:32 Комментарии

Государственная налоговая служба Кыргызстана организовала в выходной день 26 августа дежурство сотрудников территориальных налоговых органов в целях администрирования местных налогов. Соответствующий приказ подписал председатель ведомства Октябрь Абдыкаимов.

По данным пресс-служба ГНС, особый режим работы установлен с учетом приближения окончания сроков уплаты налога на транспорт, жилые дома и квартиры, а также земельного налога за пользование приусадебными и садово–огородными земельными участками, приходящиеся на праздничные дни.

"Для создания благоприятных условий налогоплательщикам в исполнении ими налогового обязательства все территориальные налоговые органы страны 26 августа, будут работать и принимать платежи, информационные расчеты и выдавать спецнаклейки. Прием будет осуществляться во всех налоговых органах с 9:00 до 17:00", – говорится в сообщении.

ГНС призывает владельцев транспортного средства, жилого имущества и земельного надела воспользоваться возможностью уплатить налог на транспорт, жилье и землю в субботу. Граждане могут оплатить налоги также в кассах отдельных банковских учреждений, через платежные терминалы, мобильный и интернет банкинг.

Отметим, что до 1 сентября текущего года необходимо уплатить налог на транспортное средство, до 2 сентября — налог на жилые дома, квартиры и земельный налог (за придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки).

За несвоевременную уплату налога предусмотрен административный штраф в сумме 2000 сомов. Кроме этого, за каждый день просрочки налогового платежа будет начисляться пеня.