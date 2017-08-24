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Айсулуу Тыныбекова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира (видео)

Источник:
http://knews.kg/2017/08/ajsulu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444300-ru.html

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Айсулуу Тыныбекова завоевала бронзу чемпионата мира по борьбе

Чемпионат мира по кокпару в Астане: итоги на сегодня

24 августа 2017, 10:19       Комментарии

Кыргызстанка Айсулуу Тыныбаекова в весовой категории до 58 кг одержала завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира, который проходит в Париже (Франция).
Спортсменка не уступила медаль в схватке со спортсменкой из Китая Нингниг Ронг. Тыныбекова одержала победу над ней со счетом 6:5.
Ранее, в полуфинале Тыныбекова уступила спортсменке из Туниса Марве Амри со счетом 7:8.
Чемпионат мира по спортивной борьбе стартовал 21 августа. Среди мужчин, самый лучший результат продемонстрировал Каныбек Жолчубеков в весовой категории до 59 кг. Он боролся за бронзовую медаль, однако проиграл и занял 5-место.

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