Дарья Маслова завоевала золото Летней универсиады в Тайбэе

24 августа 2017, 10:31 Комментарии

БИШКЕК, 24.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Лекгоатлетка из Кыргызстана Дарья Маслова завоевала золото Летней универсиады 2017, которая проходит в китайском Тайбэе.

По данным официального сайта состязаний, вчера в беге на дистанции 10 тысяч метров среди женщин на старт вышли 17 участниц, в их числе спортсменка из Кыргызстана. Маслова преодолела дистанцию за 33 минуты 19,27 секунды, и данный результат принес ей золотую медаль всемирных соревнований.

Сообщается, что финишную линию из всех участниц забега пересекли только 13 спортсменок. Так, серебряная медаль состязаний досталась Садживани Джадхава из Индии, которая отстала от Масловой больше чем на одну секунду (33 минуты 22 секунды). На третьем месте Ай Хосода из Японии с результатом 33 минуты 27.89 секунды.