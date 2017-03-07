Т.Валовая: "За последние годы интеграция стала одним из ключевых факторов развития государств ЕАЭС"

24 августа 2017, 10:10 Комментарии

БИШКЕК, 24.08.17. /Кабар/. Процессы евразийской интеграции выступили стимулирующим фактором для развития отдельных отраслей и сфер экономики стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), способствовали повышению устойчивости экономик государств-членов и смягчению последствий от неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры. Об этом заявила член Коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по интеграции и макроэкономике Татьяна Валовая, представляя доклад о ходе реализации Основных направлений экономического развития ЕАЭС до 2030 года на заседании Совета ЕЭК 22 августа, сообщили в пресс-службе ЕЭК.

"Комиссия на постоянной основе проводит мониторинг реализации Основных направлений экономического развития ЕАЭС, анализируются национальные и интеграционные меры государств-членов по девяти направлениям, оценивается внешняя конъюнктура, среднесрочные и долгосрочные тренды и риски, актуальные для развития Союза. Итоги мониторинга предоставляются органам ЕАЭС один раз в два года", – отметила Татьяна Валовая.

Анализ экономического развития евразийского интеграционного объединения с 2010 по 2016 годы позволяет говорить о положительной конвергенции уровней экономического развития стран ЕАЭС, в том числе таких важных показателей, как производительность труда и уровень доходов граждан. Происходит оптимизация распределения прямых иностранных инвестиций между государствами-членами, сопровождаемая увеличением сервисной и инновационной составляющих экономик. Высокими темпами растет экспорт услуг интеллектуальной собственности, за шесть лет объемы экспорта выросли на 180% по сравнению с 2010 годом.

Если на этапе Таможенного союза и Единого экономического пространства преобладал количественный прирост экономических показателей государств-членов, то в условиях более глубокой интеграции (период ЕАЭС) стали проявляться качественные эффекты, связанные со структурными изменениями экономических процессов в странах Союза. В частности, за период 2010-2016 годов выросла доля конечной продукции во взаимной торговле между государствами-членами до 41% (+ 12 п.п.), что говорит об увеличении уровня передела экспортной продукции ЕАЭС.

Развитие интеграционных процессов положительно отразилось и на образовательной миграции между государствами-членами. Доля студентов из других государств ЕАЭС от общего числа обучающихся по программам высшего профессионального образования увеличилась на 40%.

Министр ЕЭК подчеркнула, что отмеченные в докладе интеграционные эффекты неравномерны по различным направлениям. Интеграционный потенциал ЕАЭС реализуется государствами-членами не в полной мере, что создает и большие возможности для дальнейшего углубления и расширения сотрудничества.

Необходимо продолжать работу по сокращению барьеров, изъятий и ограничений на внутренних рынках государств Союза, развивать сферы экономики, обладающие интеграционным потенциалом в ЕАЭС, использовать возможности транснационализации эффективных регуляторных практик государств-членов. Кроме того, важно разрабатывать интеграционные меры по тем направлениям, которые требуют дополнительных стимулов к развитию на уровне всех стран Союза (деловой и инвестиционный климат, создание современной и востребованной инфраструктуры, реализация транзитного потенциала, межрегиональное и приграничное сотрудничество, повышение качества образования).