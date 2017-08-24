Фракция СДПК проводит встречу по обсуждению нового состава и структуры правительства

24 августа 2017, 10:17 Комментарии

Парламентская фракция СДПК 24 августа проводит неформальную встречу по обсуждению состава и структуры правительства.

На заседании присутствуют Сапар Исаков, выдвинутый на пост премьер-министра, председатель Государственного комитета промышленности Дуйшенбек Зилалиев, глава Национального банка Толкунбек Абдыгулов, вице-премьер-министр по социальным вопросам Чолпон Султанбекова, а также Нурханбек Момуналиев, который ранее занимал должность руководителя Аппарата правительства.

Лидер СДПК Иса Омуркулов напомнил, что Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку, поэтому правительство также считается ушедшим в отставку. В связи с чем, по его словам, необходимо обсудить формирование нового состава кабинета министров.