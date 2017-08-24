Судья Саляновой: Незнание законов не освобождает от ответственности

24 августа 2017, 10:08 Комментарии

Сегодня, 24 августа, в Ленинском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу экс-генпрокурора Кыргызстана Аиды Саляновой.

Отметим, суд перешел к исследованию материалов уголовного дела.

Судья Кубанычбек Касымбеков заявил, что в деле имеется положение о Минюсте.

Подсудимая Салянова просила зачитать его пункт, где указывается, что "министр принимает решение, исходя из политических соображений".

"Следствие с потолка предъявило обвинение по поводу того, что ЦАРИИ был в 2010 году компрометирующим себя органом. Прошу зачитать пункт, где есть слово политика или то, что в соответствии с политическими соображениями можно принимать решение", - просила Салянова.

В свою очередь судья Кубанычбек Касымбеков ответил, что нет необходимости в том, чтобы зачитывать полностью положение о Минюсте.

На что Салянова заявила: "Если бы у меня была уверенность в принятии вами справедливого решения, может быть, я бы не стала настаивать на том, чтобы зачитывать полностью это положение".

Судья пояснил ей, что "незнание законов не освобождает от ответственности". Однако зачитал, что в положении о Минюсте указывается: "Минюст - орган исполнительной власти. Руководствуется законами, международными договорами".