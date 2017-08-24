Доллар США: 68.5957 (-0.0649) 
Евро: 80.8709 (+0.0574) 
Золото: 41.36 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Т.Валовая: "За последние годы интеграция стала одним из ключевых факторов развития государств ЕАЭС"Т.Валовая: "За последние годы интеграция стала одним из ключевых факторов развития государств ЕАЭС"В Кыргызстане в три раза увеличилось число хозяйств, применяющих капельное орошениеВ Кыргызстане в три раза увеличилось число хозяйств, применяющих капельное орошение

Судья Саляновой: Незнание законов не освобождает от ответственности

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365246_sy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444296-ru.html

Похожие новости

В Оше дважды в неделю будут проводиться рейды по борьбе с незаконными стройобъектами

В Бишкеке снова снесены незаконные строения (фото)

В Бишкеке ссора между мужчинами закончилась гибелью одного

Ассоциация операторов связи: инициатива НБ КР мешает развитию электронных платежей и противоречит закону

В Бишкеке состоялся круглый стол, посвященный общественному обсуждению проекта конституционного закона "О гражданстве"

24 августа 2017, 10:08       Комментарии

Сегодня, 24 августа, в Ленинском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу экс-генпрокурора Кыргызстана Аиды Саляновой.
Отметим, суд перешел к исследованию материалов уголовного дела.
Судья Кубанычбек Касымбеков заявил, что в деле имеется положение о Минюсте.
Подсудимая Салянова просила зачитать его пункт, где указывается, что "министр принимает решение, исходя из политических соображений".
"Следствие с потолка предъявило обвинение по поводу того, что ЦАРИИ был в 2010 году компрометирующим себя органом. Прошу зачитать пункт, где есть слово политика или то, что в соответствии с политическими соображениями можно принимать решение", - просила Салянова.
В свою очередь судья Кубанычбек Касымбеков ответил, что нет необходимости в том, чтобы зачитывать полностью положение о Минюсте.
На что Салянова заявила: "Если бы у меня была уверенность в принятии вами справедливого решения, может быть, я бы не стала настаивать на том, чтобы зачитывать полностью это положение".
Судья пояснил ей, что "незнание законов не освобождает от ответственности". Однако зачитал, что в положении о Минюсте указывается: "Минюст - орган исполнительной власти. Руководствуется законами, международными договорами".

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум