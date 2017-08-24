АОС: Безналичный оборот в Кыргызстане мог бы составить 600 млрд сомов

24 августа 2017, 10:12 Комментарии

Электронные платежи активно развиваются во всем мире, однако в Кыргызстане суммарный оборот электронных денег составляет менее 0,2% ВВП. И это несмотря на все усилия банковского сектора. По мнению главы Ассоциации операторов связи Нурбека Абасканова, причина проста – это неудобно, и выход из ситуации ясен – нужно допустить на рынок розничных финансовых услуг операторов мобильной связи.

В чем заключается неудобство, как "связисты" могли бы исправить ситуацию и почему они до сих пор этого не сделали, Нурбек Абасканов рассказал в интервью "ВБ".

– Нурбек Эсенканович, сегодня в Кыргызстане уже есть системы электронных платежей "Элсом" и "Мобильник Деньги", которые привязаны к банкам. Почему, несмотря на активную рекламу, эти системы до сих пор не получили широкого распространения?

– Они неудобные. Я не знаю, что нужно делать с "Элсомом", соответственно, мне нужно прийти в банк, два часа консультироваться, вникать, потом заключить договор с банком, скачивать на телефон какое-то приложение. С "Мобильником" все то же самое. Между тем, начиная с 2000 года, сотовыми операторами в стране развивалась колоссальная инфраструктура. Нас всех научили пополнять и проверять баланс своих телефонов. Сейчас эта инфраструктура может быть использована для дальнейшего развития экономики. Предлагаемая мобильными операторами система электронных платежей позволила бы каждому абоненту оплачивать покупки и услуги прямо с баланса своего телефона. При этом не нужно никаких дополнительных усилий: абоненты и так идентифицированы, оператор знает, кто и чем пользуется и, соответственно, может обеспечить полную прозрачность и надежность платежей.

– Судя по открытому обращению вашей ассоциации, распространенному в СМИ, внедрение идеи не поддержал Нацбанк?

– Мы полтора года обсуждаем с Нацбанком инициативу о допуске сотовых операторов к розничным финансовым услугам. Мы не говорим об оптовой банковской деятельности. Мы говорим о рознице, о суммах в пределах 5 000-10 000 сомов. Не в каждом селе есть банковский филиал, а агенты сотовых операторов присутствуют чуть ли не на каждой улице. Соответственно, переводить друг другу деньги, одалживать деньги друг у друга проще через операторов связи. Особенно это касается людей с низким доходом, которые постоянно кредитуются у друзей и знакомых. Для них, если бы можно было отдавать и возвращать деньги с баланса на баланс, было бы очень удобно. Такой шаг развил бы безналичные платежи и безналичный рынок.

Повторюсь, инициатива обсуждалась с Нацбанком полтора года. Был найден вариант регистрации каждым оператором связи отдельной дочерней компании, которая будет заниматься только электронными деньгами. С этим предложением Нацбанка мы согласились. Часть операторов уже начала регистрировать дочерние компании, пытаться получить лицензии для занятия данным видом деятельности. И тут Нацбанк выходит с инициативой запретить перевод авансовых платежей на электронные кошельки, и все, что мы обсуждали полтора года, становится бессмысленным.

– Почему?

– Деньги, которые вы положили на баланс мобильного оператора, – это авансовый платеж. По закону вы можете его вернуть любым удобным для вас способом: наличными, путем вывода на ваш банковский счет или электронный кошелек. Теперь Нацбанк хочет запретить вывод авансов на электронные кошельки, хотя фактически авансовые платежи – это та сфера, которая не регулируется Нацбанком. Эта сфера регулируется Гражданским кодексом. Запрет вывода аванса на электронные кошельки автоматически блокирует схему электронных платежей, которая могла бы осуществляться через мобильных операторов.

– Чем НБ КР мотивирует свое решение?

– Тем, что необходимо защищать электронные деньги от мошенничества. Чтобы эти деньги сразу после поступления на электронные кошельки депонировались на корреспондентском счету в банке-эмитенте электронных денег для гарантии их возврата. Но мобильные операторы не отказываются от этой схемы. Как только аванс перекидывается на электронный кошелек, сотовые операторы готовы депонировать эти деньги на корреспондентском счету банка. Опять же, речь идет о небольших суммах. Я даже не понимаю, почему Нацбанк это запрещает. Ведь область возврата предоплаченных денег не ими регулируется. Это не банковская деятельность, и Нацбанк к ней не причастен. Предлагаемое НБ КР постановление идет вразрез с Гражданским кодексом.

Фактически Нацбанк пытается урезать даже не мобильных операторов в доступе к финансовому рынку, а усечь права потребителей. По закону у меня есть возможность вернуть мои деньги любым удобным способом. А Нацбанк говорит: вот ты теперь не можешь этим удобным способом пользоваться. Он собирается ограничить меня в моих правах, которые прописаны в Гражданском кодексе.

Нацбанк можно понять. Он хочет защитить банковский рынок, опасаясь, что если сотовые операторы выйдут на рынок финансовых услуг, они создадут очень сильную конкуренцию банкам. Мы же говорим о том, что мы не претендуем на роль банков. Мы претендуем на роль агентов банков, все равно все эти деньги будут собираться и аккумулироваться в банковских филиалах. Это конкуренция, это доступность, это удобство и развитие экономики.

По моему мнению, Нацбанк просто сопротивляется большой волне, от которой мы никуда не денемся.

Кроме того, юридически они не имеют права такие вещи регулировать. Решение противоречит законодательству и эти противоречия должны быть сняты.

– По вашим прогнозам, о каких объемах идет речь, если операторы сотовой связи все-таки выйдут на рынок розничных финансовых услуг?

– Сейчас приблизительный оборот сотовых операторов -

порядка 30 млрд сомов. Допустим, человек тратит на связь примерно 5% своего дохода. Соответственно, для получения 100% мы умножаем 30 млрд на 20. Получается 600 млрд сомов, которые могли бы проходить через баланс мобильных операторов. То есть, когда я понимаю, что я и в кафе, и в магазине, и в такси могу расплатиться с баланса на баланс, я начинаю держать весь кошелек на балансе. Это удобно, не нужно искать сдачу, не нужно носить с собой купюры. Помимо этого, задействуется дисконт. Я могу получить дисконт с баланса на баланс, поскольку поставщик услуг знает историю моих платежей и меня. Таким образом, начинается развитие экономики. Мы можем говорить, что через сотовых операторов начнут проходить суммы в 20 раз больше нынешних. Но в то же время эти деньги сейчас не проходят через банки, а начнут проходить через банки. Сотовый оператор никуда не денется, а будет собирать эти деньги и относить их в банк. Сегодня же вся эта денежная масса движется наличкой, а если обеспечить удобство пользования, то народ будет рассчитываться безналичным путем.

В этом случае Нацбанку будет легче регулировать денежную массу, находящуюся у населения. Он будет реально видеть, сколько денег задействовано в стране, и многие серые схемы уйдут в прошлое.

– Как далеко в этом вопросе от нас ушли наши соседи?

– В Казахстане сервис мобильных платежей запустил тот же "Билайн". В России тоже есть несколько инструментов. В Китае уже 30% оборота проходит через электронные деньги, - а это колоссальная цифра, измеряемая в триллионах. Мы имеем все предпосылки, поскольку инфраструктура у нас очень развитая.

Те же отечественные интернет-магазины постоянно просят ввести электронные деньги и создать удобство платежей. Чтобы безналичным путем можно было платить не через "Визу" или "Элкарт", которые есть не у всех, а с баланса мобильного. Что нужно торговым сервисам? Чтобы человек легко мог оплатить выбранный товар. Если деньги на балансе будут доступны, потребитель легко может оплатить любую покупку, которую увидел на сайте. Сервисам будет легче развивать свой бизнес, людям – удобнее жить.

– Каким вы видите выход из ситуации?

– Оставить возврат авансов на усмотрение самого потребителя, как это есть в Гражданском кодексе.

Дочерние компании сотовых операторов могут получить агентскую лицензию платежных систем. Соответственно, вся их работа будет прозрачной и подконтрольной.

Мне непонятна логика Нацбанка, когда они, с одной стороны, освобождают от налога с продаж при безналичном расчете для стимулирования безналичных платежей. Это хорошая инициатива, которая поощряет людей платить безналично. Но в то же время Нацбанк всячески препятствуют развитию электронных денег. Мы не просим о том, чтобы они снимали барьеры, хотя это тоже нужно делать. Мы просим хотя бы не создавать новые барьеры.

Вместо заключения

Нацбанк вынес проект изменений и дополнений в постановление правления НБ КР "Об утверждении Положения об электронных деньгах" от 30.03.2016 года № 15/6 на общественное обсуждение. Ознакомиться с проектом, запрещающим нам с вами пользоваться своими авансовыми платежами для перевода на электронные кошельки, можно на сайте главного финансового регулятора, а отправить свои замечания и предложения – до 1 сентября по почте msaiakpaev@nbkr.kg.