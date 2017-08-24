Райкан Тологонов: Мне требуется обследование для дальнейшей операции

24 августа 2017, 10:19 Комментарии

Обвиняемому в мародерстве экс-депутату парламента Райкану Тологонову требуется обследование для проведения операции. Об этом журналистам заявил сам Тологонов.

"В данный момент мне требуется провести коронарографию и ангиографию. У меня высокая степень закупорки. Нужно провести две операции - одну на сонную артерию, вторую на сердце. Однако обследование в тех условиях, где меня содержат, невозможно. Сейчас решается вопрос: куда меня направят. Эту операцию нельзя откладывать, так как имеются высокие риски инсульта, либо инфаркта. Данные показатели выявлены на узи-доплере. Но ничего, мы держимся", - сказал Тологонов.

Напомним, в марте текущего года ГКНБ задержал экс-депутата парламента от фракции "Ата Мекен" Райкана Тологонова по факту мародерства в апреле 2010 года. По версии следствия, во время апрельских событий 2010-го в Бишкеке группа лиц под его руководством грабила офисы, жилые дома, в том числе и принадлежавшие семье Бакиевых и их приближенным.

Тологонову предъявлено обвинение по статьям "Организация грабежа", "Организация умышленного уничтожения и повреждения имущества", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, боеприпасов, взрывчатых веществ".