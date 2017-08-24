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Бегунья Дарья Маслова завоевала золото Всемирной универсиады

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365247_be...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444293-ru.html

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24 августа 2017, 10:25       Комментарии

Двукратная чемпионка Азии Дарья Маслова завоевала золото Всемирной универсиады, которая проходит в китайском Тайбэе.
Как сообщает официальный сайт состязаний, в беге на дистанции 10 тысяч метров среди женщин на старт вышли 17 участниц, в том числе кыргызстанка Маслова.
Однако финишную линю пересекли только 13 из них и Маслова преодолела эту дистанцию за 33 минуты 19.27 секунды. Этот результат принес ей золото Универсиады-2017.
Второе место и серебро у Садживани Джадхава из Индии, которая отстала от Масловой больше чем на одну секунду (33 минуты 22 секунды). На третьем месте Ай Хосода из Японии с результатом 33 минуты 27.89 секунды.
Отметим, медаль Масловой - не только первое золото Кыргызстана на этих играх, но и первая награда, которую завоевали спортсмены страны.
На прошлой Универсиаде два года назад Маслова завоевала бронзовую медаль и эта награда стала единственной в копилке сборной Кыргызстана.

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