Бегунья Дарья Маслова завоевала золото Всемирной универсиады

24 августа 2017, 10:25 Комментарии

Двукратная чемпионка Азии Дарья Маслова завоевала золото Всемирной универсиады, которая проходит в китайском Тайбэе.

Как сообщает официальный сайт состязаний, в беге на дистанции 10 тысяч метров среди женщин на старт вышли 17 участниц, в том числе кыргызстанка Маслова.

Однако финишную линю пересекли только 13 из них и Маслова преодолела эту дистанцию за 33 минуты 19.27 секунды. Этот результат принес ей золото Универсиады-2017.

Второе место и серебро у Садживани Джадхава из Индии, которая отстала от Масловой больше чем на одну секунду (33 минуты 22 секунды). На третьем месте Ай Хосода из Японии с результатом 33 минуты 27.89 секунды.

Отметим, медаль Масловой - не только первое золото Кыргызстана на этих играх, но и первая награда, которую завоевали спортсмены страны.

На прошлой Универсиаде два года назад Маслова завоевала бронзовую медаль и эта награда стала единственной в копилке сборной Кыргызстана.