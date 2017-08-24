Межрайонный суд оставил в силе решение ЦИК по подписным листам Текебаева

24 августа 2017, 10:29 Комментарии

БИШКЕК, 24 авг - Sputnik. Межрайонный суд Бишкека оставил в силе решение Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов о недостоверности подписных листов претендента на пост президента от партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева, сообщили в пресс-службе ЦИК.

22 августа суд отказал в удовлетворении заявления уполномоченного представителя Текебаева по выборам. Суд поддержал решение Центризбиркома от 17 августа, в котором говорится, что подписные листы недействительны из-за нарушения порядка финансирования. 38 тысяч 643 подписей, собранные в поддержку претендента, поступил в ЦИК 7 августа.

В своем решении комиссия сослалась на то, что по конституционному закону кандидатам запрещается оплачивать сбор подписей и агитационную работу не из избирательного фонда. Рабочая группа ЦИК также выяснила, что со дня выдвижения Текебаева в его избирательный фонд не поступили никакие средства, сообщили в пресс-службе. В Центризбиркоме добавили, что после выявления этого факта было принято решение признать недостоверными собранные 38 тысяч 643 подписи.

Заполнение подписных листов является обязательным требованием для тех, кто хочет стать кандидатом в президенты. Перед регистрацией претенденту нужно сдать как минимум 30 тысяч подписей. Внести подписные листы в ЦИК необходимо до 25 августа.

16 августа суд признал лидера партии "Ата Мекен" коррупционером и лишил его свободы на восемь лет. Текебаева обвиняли в том, что он взял у российского бизнесмена Леонида Маевского один миллион долларов за допуск к управлению ЗАО "Альфа-Телеком" (торговая марка MegaCom).

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