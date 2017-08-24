Втрое увеличилось число хозяйств, применяющих капельное орошение в Кыргызстане

24 августа 2017, 9:49 Комментарии

671 хозяйствующий субъект внедрил капельную систему орошения, по сравнению с 2015 годом количество хозсубъектов увеличилось в 3 раза. Такие данные приведены в отчете правительства Кыргызстана за первое полугодие 2017 года.

За этот период запущено 706 теплиц, или в 2 раза больше, чем в 2015 году. В настоящее время в республике функционируют 1541 теплица на площади 163,1 га. Помимо этого, реализовывалась Программа по созданию машинно-тракторных станций до 2020 года, в 2016 году открыто 32 МТС.

Завершена идентификация животных в пилотных районах республики. Проведена идентификация 679 тыс. коров по всей республике, в том числе 624 тыс. коров внесены в базу данных программного обеспечения системы идентификации и отслеживания животных.

В целях обеспечения сельских товаропроизводителей высококачественными сертифицированными семенами и посадочным материалом принято решение о выделении из республиканского бюджета средств на выплату государственной дотации семеноводческим хозяйствам республики в сумме 155 млн сомов с 2018 года.

Следует отметит, что правительство принимало меры и по поддержке предприятий по переработке сельхозпродукции. В интервью СМИ в бытность премьер-министром Сооронбай Жээнбеков отмечал, что кредитная ставка на переработку сельскохозяйственной продукции была снижена до 6 процентов. В этом году предоставлено кредитов на 1,5 млрд сомов, а в следующем году составит 3,5 млрд сомов.