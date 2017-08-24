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Сапар Исаков и представители ЮНИСЕФ обсудили актуальные вопросы взаимодействия

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/sapar-isa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444288-ru.html

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24 августа 2017, 9:45       Комментарии

БИШКЕК, 24.08.17 /Кабар/. Руководитель Аппарата Президента Кыргызской Республики Сапар Исаков встретился с Представителем ЮНИСЕФ в Кыргызской Республике Юкие Мокуо и главой департамента по инновациям ЮНИСЕФ Крисом Фабианом, сообщили в аппарате президента.
Сапар Исаков отметил, что Кыргызстан высоко оценивает деятельность организации, а реализуемые в стране проекты оказывают позитивное влияние на сферу защиты прав детей.
"Мы позитивно оцениваем многолетнее плодотворное сотрудничество и оказываемую помощь в разработке и реализации совместных проектов по защите прав детей в Кыргызстане. Можно отметить успешную реализацию страновых программ ЮНИСЕФ в области охраны здоровья матери и ребенка, их вакцинации и витаминизации, доступа детей к услугам образования и сокращения детской бедности", - сказал Руководитель Аппарата.
Юкие Мокуо подчеркнула важность дальнейшего плодотворного сотрудничества между Кыргызстаном и организацией.
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия.

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