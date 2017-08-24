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Центризбирком признал подписные листы Текебаева недействительными. Суд отказал в обжаловании

Источник:
http://kabar.kg/news/tcentrizb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444286-ru.html

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В ЦИК поступили подписные листы Адахана Мадумарова

Предлагавший отказаться от участия в президентских выборах Мадумаров сдал в ЦИК подписные листы

24 августа 2017, 9:59       Комментарии

БИШКЕК, 24.08.17 /Кабар/. Межрайонный суд города Бишкек 22 августа 2017 года отказал в заявлении уполномоченного представителя по выборам Омурбека Текебаева о признании незаконным решения центральной избирательной комиссии КР, в котором подписные листы кандидата были признаны недействительными из-за нарушения порядка финансирования.
Сообщается, что суд, изучив представленные заявителем и ответчиком доводы и материалы, поддержал решение ЦИК о признании недостоверными подписей избирателей, собранные в поддержку кандидата Текебаева в количестве 38 тыс 643 подписи. Данное решение было выведено по причине нарушение порядка финансирования.
Напомним, что 7 августа в ЦИК поступили подписные листы кандидата Омурбека Текебаева в количестве 38 тыс 643 подписи.
Подписные листы изготавливаются кандидатами за счет средств собственного избирательного фонда. Рабочей группой по проверке подписных листов ЦИК КР также было установлено, что со дня выдвижения Текебаева кандидатом, то есть с 18 июня по 17 августа 2017 года, на счете избирательного фонда кандидата не было никакого поступления и расходования денежных средств, что подтверждено официальным письмом "РСК Банк" № 16-04/4726 от 17 августа 2017 года.
На основании вышеизложенного Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики 17 августа принято решение о признании недостоверными подписей кандидата Текебаева за нарушение порядка финансирования.

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