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В Кыргызстане в три раза увеличилось число хозяйств, применяющих капельное орошение

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444285-ru.html

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24 августа 2017, 10:01       Комментарии

Бишкек, 24.08.17 /Кабар/. В Кыргызстане 671 хозяйствующем субъекте внедрена капельную систему орошения. По сравнению с 2015 годом количество хозсубъектов увеличилось в 3 раза. Такие данные приведены в отчете правительства Кыргызстана за первое полугодие 2017 года.
За этот период было запущено 706 теплиц, или в 2 раза больше, чем в 2015 году. В настоящее время в республике функционируют 1541 теплица на площади 163,1 га. Помимо этого, реализовывалась Программа по созданию машинно-тракторных станций до 2020 года, в 2016 году открыто 32 МТС.
Завершена идентификация животных в пилотных районах республики. Проведена идентификация 679 тыс. коров по всей республике, в том числе 624 тыс. коров внесены в базу данных программного обеспечения системы идентификации и отслеживания животных.
В целях обеспечения сельских товаропроизводителей высококачественными сертифицированными семенами и посадочным материалом принято решение о выделении из республиканского бюджета средств на выплату государственной дотации семеноводческим хозяйствам республики в сумме 155 млн. сомов с 2018 года.
Следует отметит, что Правительство принимало меры и по поддержке предприятий по переработке сельхозпродукции. В интервью СМИ в бытность премьер –министром С.Жээнбеков отмечал, что кредитная ставка на переработку сельскохозяйственной продукции была снижена до 6%. В этом году предоставлено кредитов на 1,5 млрд. сомов, а в следующем году составит 3,5 млрд. сомов.

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