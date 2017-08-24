Представители Кыргызстана и ЮНИСЕФ обсудили реализацию совместных проектов по защите прав детей

24 августа 2017, 9:50 Комментарии

Руководитель Аппарата президента Кыргызстана Сапар Исаков встретился с представителем ЮНИСЕФ в Кыргызстане Юкие Мокуо и главой департамента по инновациям ЮНИСЕФ Крисом Фабианом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. С.Исаков отметил, что Кыргызстан высоко оценивает деятельность организации, а реализуемые в стране проекты оказывают позитивное влияние на сферу защиты прав детей.

"Мы позитивно оцениваем многолетнее плодотворное сотрудничество и оказываемую помощь в разработке и реализации совместных проектов по защите прав детей в Кыргызстане. Можно отметить успешную реализацию страновых программ ЮНИСЕФ в области охраны здоровья матери и ребенка, их вакцинации и витаминизации, доступа детей к услугам образования и сокращения детской бедности", - сказал он.

Представитель ЮНИСЕФ в КР Юкие Мокуо подчеркнула важность дальнейшего плодотворного сотрудничества между Кыргызстаном и организацией.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия.