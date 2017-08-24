Доллар США: 68.5957 (-0.0649) 
Евро: 80.8709 (+0.0574) 
Золото: 41.36 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Торобаев: Нового президента Кыргызстана изберут во втором туре в ноябреТоробаев: Нового президента Кыргызстана изберут во втором туре в ноябреВтрое увеличилось число хозяйств, применяющих капельное орошение в КыргызстанеВтрое увеличилось число хозяйств, применяющих капельное орошение в Кыргызстане

Представители Кыргызстана и ЮНИСЕФ обсудили реализацию совместных проектов по защите прав детей

 

Фотографии: akipress.kg

   

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444284-ru.html

Похожие новости

Налоговые Кыргызстана перешли на особый режим работы

АОС: Безналичный оборот в Кыргызстане мог бы составить 600 млрд сомов

В Кыргызстане в три раза увеличилось число хозяйств, применяющих капельное орошение

"Дрянная девчонка" Дарья Асламова исследует Кыргызстан

Торобаев: Нового президента Кыргызстана изберут во втором туре в ноябре

24 августа 2017, 9:50       Комментарии

Руководитель Аппарата президента Кыргызстана Сапар Исаков встретился с представителем ЮНИСЕФ в Кыргызстане Юкие Мокуо и главой департамента по инновациям ЮНИСЕФ Крисом Фабианом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. С.Исаков отметил, что Кыргызстан высоко оценивает деятельность организации, а реализуемые в стране проекты оказывают позитивное влияние на сферу защиты прав детей.
"Мы позитивно оцениваем многолетнее плодотворное сотрудничество и оказываемую помощь в разработке и реализации совместных проектов по защите прав детей в Кыргызстане. Можно отметить успешную реализацию страновых программ ЮНИСЕФ в области охраны здоровья матери и ребенка, их вакцинации и витаминизации, доступа детей к услугам образования и сокращения детской бедности", - сказал он.
Представитель ЮНИСЕФ в КР Юкие Мокуо подчеркнула важность дальнейшего плодотворного сотрудничества между Кыргызстаном и организацией.
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум