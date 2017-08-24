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МВД Великобритании по ошибке предписало гражданам ЕС покинуть страну

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365240_mv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444283-ru.html

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24 августа 2017, 9:31       Комментарии

Британское министерство внутренних дел по ошибке разослало около ста писем проживающим в стране гражданам ЕС с предписанием незамедлительно покинуть Великобританию. Об этом, как пишет DW, в среду, 23 августа, сообщила пресс-служба ведомства.
"В результате ошибки было отправлено несколько писем, и мы в срочном порядке выясняем причину произошедшего. Мы связываемся со всеми адресатами и доводим до их сведения, что содержание письма можно игнорировать", - пояснил представитель МВД. По его словам, "права проживающих в Великобритании граждан ЕС остаются неизменными".
В июне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представила в парламенте предложения Лондона относительно статуса живущих в Великобритании граждан стран Евросоюза. После завершения процедуры Brexit в марте 2019 года они, в соответствии с планом премьера, должны будут в индивидуальном порядке продлевать право на пребывание в стране, хотя и по упрощенной схеме. Предлагаемые нововведения вызвали волну критики со стороны британской общественности и политиков в Брюсселе.
Заявление МВД последовало в ответ на опубликованную в СМИ историю проживающей в Великобритании гражданки Финляндии Евы Хольмберг, получившей одно из вышеуказанных писем. В послании ей угрожали выдворением и возможным задержанием в случае отказа покинуть страну. Отреагировавшие на эту ситуацию эксперты обращали внимание на то, что подобная постановка вопроса противоречит действующему миграционному законодательству, позволяющему гражданам ЕС свободно проживать и работать в Великобритании. Сотрудникам МВД в итоге пришлось извиниться перед Хольмберг.

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