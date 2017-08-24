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В некоторых районах Бишкека и Токмака не будет газа

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365242_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444282-ru.html

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24 августа 2017, 9:40       Комментарии

25 августа в Токмаке будет прекращена подача природного газа по улицам Шамсинской, №132,134 и Дунларова, №205-229 (с 8.00 по 18.00). Об этом сообщает ОсОО "Газпром Кыргызстан".
Также в связи с проведением ремонтных работ с 28 по 29 августа будет прекращена подача природного газа в Бишкеке в районе, ограниченном отрезками улиц: Чокморова, Табышалиева, Боконбаева, Турусбекова.
Ремонтно-восстановительные работы проводятся с целью обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям.

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