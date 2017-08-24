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Торобаев: Нового президента Кыргызстана изберут во втором туре в ноябре

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365223_to...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444279-ru.html

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24 августа 2017, 9:51       Комментарии

Президентские выборы в Кыргызстане пройдут в два тура. Таким мнением поделился один из кандидатов в президенты Бакыт Торобаев на своей официальной странице в Facebook.
Отметим, вчера ЦИК официально утвердила его кандидатуру в президенты, а после он дал интервью журналистам.
По его словам, "квартет", куда вошли он, Адахан Мадумаров, Камчибек Ташиев и Ахматбек Келдибеков, уже выбрал единого кандидата, которого они поддержат на выборах. Имени фаворита он не раскрыл, заявив при этом, что ближе к 10 сентября к ним, возможно, присоединится еще один кандидат.
Торобаев считает, что выбрать президента удастся лишь во втором туре, в ноябре.
"Я верю, что у нас пройдут честные и справедливые выборы. Что касается выборного процесса, то, я считаю, в сложившейся предвыборной ситуации второй тур президентских выборов неизбежен. Скорее всего, новый президент Кыргызстана будет избран в ноябре 2017 года", - заявил кандидат.
Напомним, ранее ЦИК зарегистрировала кандидатуру Темира Сариева, Омурбека Бабанова, Сооронбая Жээнбекова. Остальные кандидаты еще проходят процедуру регистрации.
Предвыборная кампания начнется 10 сентября и завершится 14 октября, за сутки до начала голосования. Президентские выборы состоятся 15 октября.

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