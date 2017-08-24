Торобаев: Нового президента Кыргызстана изберут во втором туре в ноябре

24 августа 2017, 9:51 Комментарии

Президентские выборы в Кыргызстане пройдут в два тура. Таким мнением поделился один из кандидатов в президенты Бакыт Торобаев на своей официальной странице в Facebook.

Отметим, вчера ЦИК официально утвердила его кандидатуру в президенты, а после он дал интервью журналистам.

По его словам, "квартет", куда вошли он, Адахан Мадумаров, Камчибек Ташиев и Ахматбек Келдибеков, уже выбрал единого кандидата, которого они поддержат на выборах. Имени фаворита он не раскрыл, заявив при этом, что ближе к 10 сентября к ним, возможно, присоединится еще один кандидат.

Торобаев считает, что выбрать президента удастся лишь во втором туре, в ноябре.

"Я верю, что у нас пройдут честные и справедливые выборы. Что касается выборного процесса, то, я считаю, в сложившейся предвыборной ситуации второй тур президентских выборов неизбежен. Скорее всего, новый президент Кыргызстана будет избран в ноябре 2017 года", - заявил кандидат.

Напомним, ранее ЦИК зарегистрировала кандидатуру Темира Сариева, Омурбека Бабанова, Сооронбая Жээнбекова. Остальные кандидаты еще проходят процедуру регистрации.

Предвыборная кампания начнется 10 сентября и завершится 14 октября, за сутки до начала голосования. Президентские выборы состоятся 15 октября.