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"Дрянная девчонка" Дарья Асламова исследует Кыргызстан

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365245_dr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444277-ru.html

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24 августа 2017, 9:57       Комментарии

Российская журналистка, спецкорр "Комсомольской правды", автор книги "Приключение дрянной девчонки" Дарья Асламова в Бишкеке.
Как стало известно, известная публицистка приехала в КР в командировку. Цель прибытия в столицу Кыргызстана не уточняется. Известно лишь, что Дарья уже провела здесь несколько интервью. В планах Асламовой поездка в Ош, где, судя по всему, ей предстоит серьезно поработать.
Памятуя то, что Дарья берется писать исключительно на острые или опасные темы, остается только догадываться, что привело ее в Кыргызстан.
Справочно:
Дарья Асламова работала военным корреспондентом газеты "Комсомольская правда" в "горячих точках" (Абхазия, Нагорный Карабах, Камбоджа, Осетия, Таджикистан, Югославия, Руанда, Чечня, Мали). Была в плену, чему посвятила серию репортажей. "Её излюбленная тема - война", - отмечают коллеги Дарьи.

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