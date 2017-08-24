Open Asia причислил снимок фотографа Sputnik к "самым дорогим" в ЦА

24 августа 2017, 9:13 Комментарии

БИШКЕК, 24 авг - Sputnik. Познавательно-аналитический интернет-проект Open Asia опубликовал снимок фотокорреспондента Sputnik Кыргызстан Табылды Кадырбекова "Продавщица сладкой ваты", причислив его к категории "самых дорогих" фотографий в Центральной Азии.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков Работа фотожурналиста Sputnik Кыргызстан Табылды Кадырбекова "Продавщица сладкой ваты" Статья о фотографах из стран ЦА появилась на сайте Open Asia по случаю Всемирного дня фотографии. В ней рассказывается о некоторых интересных снимках и приведены комментарии авторов, которые объясняют, чем именно им дороги эти работы.

Фотография Табылды Кадырбекова "Продавщица сладкой ваты" ранее участвовала в Международном фотоконкурсе имени А. Стенина и была признана лучшей по версии интернет-пользователей. Издание приводит рассказ фотографа о том, как появился этот снимок.

"Он был сделан перед Новым годом. Я получил задание подготовить фоторепортаж на тему "Метель в Бишкеке". Прогуливаясь по городу, сделал много интересных кадров и, уже возвращаясь в редакцию, увидел на проспекте Эркиндик бабушку, которая продавала сладкую вату. Первый кадр получился не очень хорошим, потому что я снимал ее сзади. Потом обошел и сделал еще пару снимков. Апашка улыбнулась - так и получилась та самая фотография", - рассказал Кадырбеков.

Позже выяснилось, что героиней фото стала Жабилхан Саипова. Тридцать два года она прожила в Оше, а в 2001-м приехала в столицу и начала продавать сладкую вату.

Табылды признался, что эта фотография ему очень дорога.

"Я чувствую от нее тепло, хотя она и была сделана морозным вечером", - сказал фотограф.

Кроме работы Кадырбекова, на сайте представлены снимки мастеров из Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.

Open Asia является проектом представительства Internews в Центральной Азии.

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