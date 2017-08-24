Чемпионат мира по кокпару в Астане: итоги на сегодня

24 августа 2017, 9:45 Комментарии

БИШКЕК, 24 авг - Sputnik. В Астане начался четвертый день Чемпионата мира по кокпару (кок-бору).

В группе "А" состязаются Кыргызстан, Турция, США, Узбекистан, Монголия и Таджикистан.

В группу "В" вошли Казахстан, Азербайджан, Россия, Венгрия, Китай и Афганистан. Однако, по неизвестным причинам, сборная Азербайджана не приехала на турнир.

Итоги первого дня соревнований:

<ul> <li>Кыргызстан - Монголия: 4:0</li> <li>Казахстан - Афганистан: 9:2</li> <li>Таджикистан - Узбекистан: 3:1</li> <li>Турция - США: 3:1</li> <li>Россия - Венгрия: 7:1</li> </ul> Сборная Китая одержала техническую победу ввиду отсутствия команды Азербайджана.

Итоги второго дня:

<ul> <li>Монголия - США: 10:4</li> <li>Кыргызстан - Узбекистан: 11:2</li> <li>Афганистан - Венгрия: 12:2</li> <li>Китай - Россия: 5:0</li> </ul> Техническая победа осталась за Казахстаном.

Итоги третьего дня:

<ul> <li>Кыргызстан - Турция: 13:3</li> <li>Казахстан - Россия: 15:3</li> <li>Таджикистан - США: 9:2</li> <li>Монголия - Узбекистан: 8:4</li> <li>Венгрия - Китай: 8:2</li> </ul> Афганистану засчитана техническая победа.

Таким образом, в группе "А" следующие результаты:

<ul> <li>Кыргызстан - 9 баллов;</li> <li>Таджикистан - 9 баллов;</li> <li>Монголия - 6 баллов;</li> <li>Турция - 3 балла;</li> <li>Узбекистан - 0.</li> </ul> В группе "В" такая ситуация:

<ul> <li>Казахстан - 9 баллов;</li> <li>Китай - 6 баллов;</li> <li>Россия - 3 балла;</li> <li>Венгрия - 3 балла;</li> <li>Афганистан - 3 балла.</li> </ul> Сегодня ожидается игра между Казахстаном и Китаем. Команды, набравшие наибольшее количество баллов в своих группах, выйдут в финал, который состоится 27 августа.

Призовой фонд чемпионата составляет 18 миллионов тенге (3 миллиона 700 тысяч сомов). За третье место полагается 413 тысяч сомов, за второе - 1,03 миллиона, а победители получат почти 2,07 миллиона сомов.

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