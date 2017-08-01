24 августа 2017, 9:38 Комментарии

Начальником главного штаба МВД назначен Эркин Баев, сообщает пресс-служба ведомства.

Баев Эркин Кочкорович — полковник милиции. Родился 26 мая 1967 года. Окончил КНУ им.Ж.Баласагына. Служил в рядах Советской Армии.

В 1989 г. начал службу в органах внутренних дел в должности милиционера. Работал на различных руководящих должностях, в том числе: начальник ГУОБ МВД КР; начальник ГУПМ МВД КР.

За время службы в ОВД Кыргызской Республики награжден ведомственными медалями и государственной наградой.