В Оше задержали члена преступной группировки с боевыми гранатами

24 августа 2017, 9:33 Комментарии

ОШ, 24.08.17 /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В селе Нариман Ошской области милиция задержала мужчину с двумя боевыми гранатами.

По данным пресс-службе УВД Ошской области, 22 августа 2017 года была проведена спецоперация, в ходе которой был задержан гражданин А. У. 1983 года рождения, являющийся жителем Узгенского района. У задержанного были обнаружены и изъяты две боевые гранаты с запалами ( 1 шт. РГД-5 и 1 шт. Ф-1). После задержания стало известно, что он состоит на учете МВД КР как член преступной группировки.

Сообщается, что следственной службой УВД Ошской области возбуждено уголовное дело по статье 241 Уголовного кодекса КР (Незаконное хранение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ). В настоящее время ведется следствие.