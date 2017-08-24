Доллар США: 68.5957 (-0.0649) 
Евро: 80.8709 (+0.0574) 
Золото: 41.36 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Начальником главного штаба МВД назначен Эркин БаевНачальником главного штаба МВД назначен Эркин БаевМВД Великобритании по ошибке предписало гражданам ЕС покинуть странуМВД Великобритании по ошибке предписало гражданам ЕС покинуть страну

В Оше задержали члена преступной группировки с боевыми гранатами

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/v-oshe-za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444272-ru.html

Похожие новости

Negatiff: "Аннушка уже разлила масло" по улицам Бишкека, задержан бывший супруг певицы Динары Акуловой

В Оше задержан мужчина с двумя гранатами — состоит на учете как член ОПГ

В Узбекистане по подозрению в связях с ИГ задержаны несколько десятков человек

Таможенники задержали контрабандные двери из Узбекистана на 100 тыс. сомов

Задержанной в Дели с $1 млн. кыргызстанке изберут меру пресечения

24 августа 2017, 9:33       Комментарии

ОШ, 24.08.17 /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В селе Нариман Ошской области милиция задержала мужчину с двумя боевыми гранатами.
По данным пресс-службе УВД Ошской области, 22 августа 2017 года была проведена спецоперация, в ходе которой был задержан гражданин А. У. 1983 года рождения, являющийся жителем Узгенского района. У задержанного были обнаружены и изъяты две боевые гранаты с запалами ( 1 шт. РГД-5 и 1 шт. Ф-1). После задержания стало известно, что он состоит на учете МВД КР как член преступной группировки.
Сообщается, что следственной службой УВД Ошской области возбуждено уголовное дело по статье 241 Уголовного кодекса КР (Незаконное хранение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ). В настоящее время ведется следствие.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум