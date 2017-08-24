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Стали известны возможные изменения в составе правительства

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444271-ru.html

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24 августа 2017, 9:31       Комментарии

Стали известны возможные изменения в составе правительства. Завтра, 25 августа, Жогорку Кенеш проведет внеочередную сессию по формированию нового правительства.
Коалиция парламентского большинства рассматривает кандидатуру руководителя Аппарата президента Сапара Исакова на должность премьер-министра.
Как стало известно АКИpres, первого вице-премьер-министра Мухамметкалыя Абулгазиева может сменить нынешний председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбек Зилалиев; место вице-премьера Олега Панкратова может занять глава Национального банка Толкунбек Абдыгулов.
Также стало известно, что рассматривается кандидатура секретаря Совета безопасности Темира Джумакадырова на пост вице-премьера по обороне и вопросам границ. Предполагается, что он сменит Жениша Разакова.
Кроме того, возможно, сменятся министр экономики Арзыбек Кожошев и руководитель Аппарат правительства Акылбек Осмоналиев.
По предварительным данным, изменений в руководстве Министерства здравоохранения, Министерства образования, Министерства труда и социального развития, а также смены вице-премьера по социальным вопросам Чолпон Султанбековой пока не предвидится.

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