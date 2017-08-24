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В ЦИК зарегистрировали Бакыта Торобаева кандидатом в президенты

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365237_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444269-ru.html

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24 августа 2017, 9:26       Комментарии

Центральная избирательная комиссия утвердила Бакыта Торобаева в качестве кандидата на пост президента. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.
Вчера, 23 августа, ему вручили удостоверение кандидата.
Напомним, Бакыт Торобаев участвует в выборах от партии "Онугуу-Прогресс". Он выполнил основные требования ЦИК: прошел тестирование по госязыку, внес избирательный залог и сдал подписные листы. 7 августа он вместе другими кандидатами - Адаханом Мадумаровым, Камчыбеком Ташиевым и Ахматбеком Келдибековым заявил об объединении в новую партию для поддержки единого кандидата, чье имя пока не сообщается. При этом каждый из них самостоятельно выполняет условия ЦИК для регистрации своей кандидатуры.

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