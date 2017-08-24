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Стали известны возможные изменения в составе правительстваСтали известны возможные изменения в составе правительстваПрогноз погоды: в Бишкеке без осадковПрогноз погоды: в Бишкеке без осадков

Часть улицы Шота Руставели в Бишкеке закроют на месяц

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365236_ch...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444268-ru.html

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24 августа 2017, 9:29       Комментарии

В связи с прокладкой теплосетей часть улицы Шота Руставели будет закрыта для движения автотранспорта.
С 24 августа будет закрыто дорожное движение по улице Шота Руставели от Сухомлинова с переходом на улицу Ахунбаева до улицы Байтик Баатыра, сообщают в Управлении капитального строительства.
Это связано с капитальным ремонтом теплосетей. Ремонтные работы осуществляет подрядчик ЗАО "Кайнар". Они завершатся 20 сентября текущего года.
Мэрия Бишкека приносит извинения за причиненные неудобства и убедительно просит горожан во избежание автомобильных пробок заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

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