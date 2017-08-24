Ночью милиционерам угрожали гранатой — в Бишкеке ищут возможных террористов

24 августа 2017, 9:25 Комментарии

БИШКЕК, 24 авг - Sputnik. В Бишкеке ищут неизвестных лиц, возможно, членов террористической группировки, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в столичной милиции.

В ночь на четверг, в 1.20, на улице Ауэзова возле железнодорожного переезда патрульные остановили минивэн Nissan Presage для проверки документов водителя. В салоне авто находилось четверо мужчин.

"Инспектор подошел к машине и попросил у водителя документы, начал проверять их, а сидевший на заднем сиденья пассажир через окно приставил к голове милиционера пистолет. Патрульные перегородили им путь своей машиной. В это время один из пассажиров вытащил гранату, выдернул чеку и бросил ее на землю. Он начал угрожать, что сейчас взорвет всех. Тогда злоумышленникам уступили дорогу, и они уехали", - рассказал собеседник.

Погоня результатов не дала. Подозреваемых ищут, объявлен план "Перехват". Документы на автомобиль остались у милиционера, который их проверял. Правоохранители выяснили адрес, по которому проживал владелец машины, но там никого не оказалось.

Разыскиваемый автомобиль с госномерами S 8191 AG утром нашли на улице Кулмырзаева в жилмассиве "Кок-Джар". В машине было разбито одно окно. На месте работали саперы, взрывчатых веществ не обнаружено. В салоне найдены книги экстремистского характера и мобильный телефон.

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