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Ночью милиционерам угрожали гранатой — в Бишкеке ищут возможных террористов

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444267-ru.html

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24 августа 2017, 9:25       Комментарии

БИШКЕК, 24 авг - Sputnik. В Бишкеке ищут неизвестных лиц, возможно, членов террористической группировки, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в столичной милиции.
В ночь на четверг, в 1.20, на улице Ауэзова возле железнодорожного переезда патрульные остановили минивэн Nissan Presage для проверки документов водителя. В салоне авто находилось четверо мужчин.
"Инспектор подошел к машине и попросил у водителя документы, начал проверять их, а сидевший на заднем сиденья пассажир через окно приставил к голове милиционера пистолет. Патрульные перегородили им путь своей машиной. В это время один из пассажиров вытащил гранату, выдернул чеку и бросил ее на землю. Он начал угрожать, что сейчас взорвет всех. Тогда злоумышленникам уступили дорогу, и они уехали", - рассказал собеседник.
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Разыскиваемый автомобиль с госномерами S 8191 AG утром нашли на улице Кулмырзаева в жилмассиве "Кок-Джар". В машине было разбито одно окно. На месте работали саперы, взрывчатых веществ не обнаружено. В салоне найдены книги экстремистского характера и мобильный телефон.
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