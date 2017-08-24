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В Кыргызстан прибыли делегации России и Индии для участия в совещании глав ведомств стран ШОС

 

Фотографии: akipress.kg

   

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444266-ru.html

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24 августа 2017, 8:46       Комментарии

В город Чолпон-Ата Иссык-Кульской области прилетели делегации России и Индии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Делегацию России возглавляет министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков.
Также прилетела делегация Индии во главе с министром внутренних дел Индии Ражнатом Сингхом. Глав делегации встретил министр ЧС КР, генерал-майор Кубатбек Боронов.
Зарубежные гости прибыли в страну для участия в девятом Совещании руководителей ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, занимающихся вопросами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Мероприятие проходит с 23 по 25 августа в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области.
Цель мероприятия в дальнейшем укреплении сотрудничества между чрезвычайными ведомствами государств-членов ШОС в сфере снижения рисков бедствий.

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