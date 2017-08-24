В Кыргызстан прибыли делегации России и Индии для участия в совещании глав ведомств стран ШОС

24 августа 2017, 8:46 Комментарии

В город Чолпон-Ата Иссык-Кульской области прилетели делегации России и Индии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Делегацию России возглавляет министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков.

Также прилетела делегация Индии во главе с министром внутренних дел Индии Ражнатом Сингхом. Глав делегации встретил министр ЧС КР, генерал-майор Кубатбек Боронов.

Зарубежные гости прибыли в страну для участия в девятом Совещании руководителей ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, занимающихся вопросами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Мероприятие проходит с 23 по 25 августа в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области.

Цель мероприятия в дальнейшем укреплении сотрудничества между чрезвычайными ведомствами государств-членов ШОС в сфере снижения рисков бедствий.