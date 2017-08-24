Наказание за езду в пьяном состоянии хотят ужесточить в Кыргызстане

24 августа 2017, 8:43 Комментарии

БИШКЕК, 24 авг - Sputnik. Министерство внутренних дел КР инициировало внесение поправок в статью 281 "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств" Уголовного кодекса и вынесло их на общественное обсуждение.

Цель предлагаемых поправок - ужесточение уголовного наказания за преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Это относится к лицам, находящимся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

"В стране регулярно происходят ДТП со смертельным исходом, нередко связанные с массовой гибелью людей, в том числе детей. При этом многие водители понимают, что создают повышенную угрозу для окружающих, но продолжают нарушать ПДД. Необходимо дать понять, что нарушения правил управления ТС - это серьезное преступление", - говорится в справке-обосновании.

Несмотря на увеличение санкций статьи 281 УК КР о лишении свободы на срок до 10 лет при совершении преступления, повлекшего гибель нескольких лиц, оно считается преступлением небольшой тяжести или менее тяжким.

"Это дает возможность избежать соразмерного наказания для виновного лица и является главным обстоятельством, учитываемым при избрании (изменении) меры пресечения", - отмечают в МВД.

В целях ужесточения уголовного наказания и процессуального ограничения по преступлениям, совершенным в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, предлагается отнести их к категории тяжких.

Ведомство привело статистику за первое полугодие 2017-го: всего поступило 2 583 заявления и сообщения о ДТП, но лишь по семи процентам из них были возбуждены уголовные дела.

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