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Negatiff: "Аннушка уже разлила масло" по улицам Бишкека, задержан бывший супруг певицы Динары Акуловой

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444262-ru.html

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