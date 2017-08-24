Negatiff: "Аннушка уже разлила масло" по улицам Бишкека, задержан бывший супруг певицы Динары Акуловой

24 августа 2017, 8:13 Комментарии

Доброе утро, дорогие читатели АКИpress! Представляем вам негативные новости за минувшие сутки, которые вы могли пропустить...

Водители автомашин жалуются на скользкие дороги в Бишкеке из-за пролитой неизвестными маслянистой жидкости.

"Начиная от улицы Анкары до Шабдан Баатыра. С Шабдан Баатыра до Медерова, потом на Юнусалиева до Койбагарова, дальше по Жукеева-Пудовкина, также на Южной магистрали до улицы Абдрахманова пролита непонятная жидкость. После него асфальтовое покрытие очень скользкое, происходит очень много ДТП", - пишет читатель в редакцию "Репортера".

Четверо упали со скалистой горы после того, как собрали горную малину на жайлоо Ой-Алма сельского округа Авлетим Аксыйского района. Подробности о том, как их обнаружили, читайте в материале по ссылке.

В Бишкеке задержан бывший муж певицы Динары Акуловой Абдумалик Шерматов.На объездной дороге столкнулись "Ниссан" и "Ауди", погибли водитель и его мать

На 41 км объездной дороги (территория Иссык-Атинского района) 23 августа в 08:15 произошло ДТП.

Со стороны Токмока в Бишкек на большой скорости двигался "Ниссан". Автомобиль выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем "Ауди", который направлялся в Иссык-Кульскую область. 29-летний водитель "Ниссана" был в нетрезвом состоянии. Он доставлен в больницу.

37-летний водитель "Ауди" и 62-летняя пассажирка (мать водителя) погибли.

Машины водворены на штрафстоянку. Ведется следствие, назначены соответствующие экспертизы.