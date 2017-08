Илон Маск представил первый разработанный SpaceX скафандр

24 августа 2017, 8:11 Комментарии

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал фотографию первого скафандра для полёта в космос, разработанного его компанией.

Как пишет RT, запись появилась на странице Маска в Instagram.

"Первое фото скафандра от SpaceX", - написал предприниматель.

First picture of SpaceX spacesuit. More in days to follow. Worth noting that this actually works (not a mockup). Already tested to double vacuum pressure. Was incredibly hard to balance esthetics and function. Easy to do either separately.

Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Авг 23 2017

По его словам, скафандр уже прошёл пневмо-вакуумные испытания.

Маск добавил, что трудность заключалась в том, чтобы сохранить эстетичный внешний вид костюма, не нанеся ущерб его функциональности.