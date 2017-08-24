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Испанский гитарист даст бесплатный концерт в Бишкеке

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444260-ru.html

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24 августа 2017, 8:27       Комментарии

БИШКЕК, 23 авг - Sputnik. Музыкант из Испании Гилем Перез Квер 26 августа выступит в Кыргызской национальной консерватории имени К. Молдобасанова.
Он окончил учебу по классу гитары в Барселоне и уже заработал много наград. Сейчас Гилем преподает в Консерватории дель Лисеу, а также проводит мастер-классы и дает концерты по всему миру.
Сольный концерт гитариста начнется в 16.00, вход на мероприятие бесплатный.
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