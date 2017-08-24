Испанский гитарист даст бесплатный концерт в Бишкеке

24 августа 2017, 8:27 Комментарии

БИШКЕК, 23 авг - Sputnik. Музыкант из Испании Гилем Перез Квер 26 августа выступит в Кыргызской национальной консерватории имени К. Молдобасанова.

Он окончил учебу по классу гитары в Барселоне и уже заработал много наград. Сейчас Гилем преподает в Консерватории дель Лисеу, а также проводит мастер-классы и дает концерты по всему миру.

Сольный концерт гитариста начнется в 16.00, вход на мероприятие бесплатный.

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