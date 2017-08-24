В некоторых районах Бишкека 24 августа возможны перерывы в электроснабжении

24 августа 2017, 5:38 Комментарии

"Северэлектро" опубликовало перечень участков профилактических работ 24 августа в Бишкеке и Чуйской области с возможным перерывом в электроснабжении.

Бишкек

<table border="1"> <tr> <td> Районы электросетей

</td> <td> Участок

</td> <td> Время

</td> <td> Причина

</td> </tr> <tr> <td> с

</td> <td> до

</td> </tr> <tr> <td> Восточный

</td> <td> ж/м Токолдош (ул.Армейская, Менделеева, Октябрьская, Кийизбаевой, Токолдош, пер.Токолдош)

</td> <td> 09:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> профилактические работы на ЛЭП 6 кВ от подстанции "Энергострой"

</td> </tr> <tr> <td> ул.Загорская, Куренкеева, Усенбаева, Ибраимова, Фирсова

</td> <td> 09:00

</td> <td> 14:00

</td> <td> профилактические работы на ТП №1161; 110

</td> </tr> <tr> <td> ул.Элебаева, Медерова; Широкая, Новосельская, Керамическая

</td> <td> 09:00

</td> <td> 18:00

</td> <td> капитальный ремонт ТП №№227, 750

</td> </tr> <tr> <td> пер.Хайдарканский, ул. Тоголок Молдо, Орозбекова,

</td> <td> 13:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> профилактические работы на подстанции "Северная"

</td> </tr> <tr> <td> ул.Московская, Токтогула

</td> <td> профилактические работы на КЛ 0,4 кВ от ТП №596

</td> </tr> <tr> <td> ул.Абдумомунова, Айтматова, Огонбаева, Фрунзе

</td> <td> 13:00

</td> <td> 18:00

</td> <td> перенос опор ЛЭП 0,4 кВ от ТП 545

</td> </tr> <tr> <td> ж/м Кок-Джар (ул.Конорчок, Ахунбаева, Алма-Атинская, Кок-Джар)

</td> <td> 13:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> перенос ГКТП на ТП №1634

</td> </tr> <tr> <td> ул.Осмонкула, Сыдыкова, Ереванская, Курманжан датка, Набережная, Западная, Фрунзе, Кантемировская, Кишиневская, Саратовская, Пархоменко, пер.Таллинский, пр.Чуй

</td> <td> 12:00

</td> <td> 18:00

</td> <td> профилактические работы на подстанции № 308, 196, 2534

</td> </tr> <tr> <td> мкр.Улан (дом №7)

</td> <td> 09:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> внутридомовые сети (устранение дефектов)

</td> </tr> <tr> <td> Западный

</td> <td> пр. Чуй №130

</td> <td> 09:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> внутридомовые сети (устранение дефектов)

</td> </tr> <tr> <td> с. Чон-Арык (ул.Кожобергенова, Береговая, Солимкамская, 50-лет Победы); ул.Кулатова, Фатьянова, Горького

</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 0,4 кВ от ТП №1373, РП "Юг-2"

</td> </tr> <tr> <td> ул.Валдайская, Репина

</td> <td> замена ТП №514

</td> </tr> <tr> <td> ул.Брестская, Садыгалиева, Дэн Сяопина, Ахунбаева, Курчатова

</td> <td> капитальный ремонт ТП №№1415, 2583

</td> </tr> <tr> <td> ул.Кокчетавская, Манаса, Можайского, Щербакова, Тюлебердиева, пер.Карагайский

</td> <td> 13:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> профилактические работы на подстанции "Северная"

</td> </tr> </table> Чуйская область

<table border="1"> <tr> <td> Районы электросетей

</td> <td> Населенный пункт

</td> <td> Время

</td> <td> Причина

</td> </tr> <tr> <td> с

</td> <td> до

</td> </tr> <tr> <td> Аламединский

</td> <td> с.Берлик (ул.Токтогула, Новая), Васильевка (ул.Комсомольская, Фрунзе, Октябрьская)

</td> <td> 09:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 10 кВ от подтанции "Берлик"

</td> </tr> <tr> <td> с.Константиновка, Луговое

</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 10 кВ от подтанции "Константиновка"

</td> </tr> <tr> <td> с.Ленинское (ул.Алма-Атинская)

</td> <td> профилактические работы на ЛЭП 0,4 кВ от ТП №1000

</td> </tr> <tr> <td> с.Таш-Дёбе (ул.Бегелдинова)

</td> <td> техобслуживание ТП №1142

</td> </tr> <tr> <td> с.Аламудун (ул.Фабричная, Чугуева, Логвиненко, Фабричный Тупик)

</td> <td> замена провода ЛЭП 0,4 кВ от ТП №1042

</td> </tr> <tr> <td> Сокулукский

</td> <td> с. Джаны-Джер (ул.Молодой Гвардии, Мичурина, Жукова, Лесная, Правды, Спортивная, мкр.№1)

</td> <td> 09:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 10 кВ от подтанции "Жаны-Жер"

</td> </tr> <tr> <td> с. Сокулук (ул.Фрунзе, Степная), Арал (ул.Картанбаева, Чолпон, Береке)

</td> <td> замена опор ЛЭП 10 кВ от подстанции "Александровка"

</td> </tr> <tr> <td> с.Гавриловка (ул.Забайкальская, Восточная, Южная, Фрунзе, пер.Забайкальский)

</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 0,4 кВ от ТП №497

</td> </tr> <tr> <td> Московский

</td> <td> с. Беловодское (квадрат,ограниченный улицами Комсомольской, Железнодорожной, 50-лет Киргизии, Крупской)

</td> <td> 09:00

</td> <td> 20:00

</td> <td> замена опор ЛЭП 10 кВ от подстанции "Беловодское-1"

</td> </tr> <tr> <td> Жайылский

</td> <td> г. Кара-Балта (ул.Школьная, Ананьева, Пограничная, Комсомольская)

</td> <td> 08:30

</td> <td> 17:00

</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 10 кВ от подтанции "Алексеевка"

</td> </tr> <tr> <td> Панфиловский

</td> <td> с. Кирова, Кюрпюльдек

</td> <td> 08:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> профилактические работы на ЛЭП 35 кВ "ГСЗ-Кош-Коргон"

</td> </tr> </table>