В некоторых районах Бишкека 24 августа возможны перерывы в электроснабжении

24 августа 2017, 5:38 Комментарии
"Северэлектро" опубликовало перечень участков профилактических работ 24 августа в Бишкеке и Чуйской области с возможным перерывом в электроснабжении.
Бишкек
<table border="1"> <tr> <td> Районы электросетей
</td> <td> Участок
</td> <td> Время
</td> <td> Причина
</td> </tr> <tr> <td> с
</td> <td> до
</td> </tr> <tr> <td> Восточный
</td> <td> ж/м Токолдош (ул.Армейская, Менделеева, Октябрьская, Кийизбаевой, Токолдош, пер.Токолдош)
</td> <td> 09:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> профилактические работы на ЛЭП 6 кВ от подстанции "Энергострой"
</td> </tr> <tr> <td> ул.Загорская, Куренкеева, Усенбаева, Ибраимова, Фирсова
</td> <td> 09:00
</td> <td> 14:00
</td> <td> профилактические работы на ТП №1161; 110
</td> </tr> <tr> <td> ул.Элебаева, Медерова; Широкая, Новосельская, Керамическая
</td> <td> 09:00
</td> <td> 18:00
</td> <td> капитальный ремонт ТП №№227, 750
</td> </tr> <tr> <td> пер.Хайдарканский, ул. Тоголок Молдо, Орозбекова,
</td> <td> 13:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> профилактические работы на подстанции "Северная"
</td> </tr> <tr> <td> ул.Московская, Токтогула
</td> <td> профилактические работы на КЛ 0,4 кВ от ТП №596
</td> </tr> <tr> <td> ул.Абдумомунова, Айтматова, Огонбаева, Фрунзе
</td> <td> 13:00
</td> <td> 18:00
</td> <td> перенос опор ЛЭП 0,4 кВ от ТП 545
</td> </tr> <tr> <td> ж/м Кок-Джар (ул.Конорчок, Ахунбаева, Алма-Атинская, Кок-Джар)
</td> <td> 13:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> перенос ГКТП на ТП №1634
</td> </tr> <tr> <td> ул.Осмонкула, Сыдыкова, Ереванская, Курманжан датка, Набережная, Западная, Фрунзе, Кантемировская, Кишиневская, Саратовская, Пархоменко, пер.Таллинский, пр.Чуй
</td> <td> 12:00
</td> <td> 18:00
</td> <td> профилактические работы на подстанции № 308, 196, 2534
</td> </tr> <tr> <td> мкр.Улан (дом №7)
</td> <td> 09:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> внутридомовые сети (устранение дефектов)
</td> </tr> <tr> <td> Западный
</td> <td> пр. Чуй №130
</td> <td> 09:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> внутридомовые сети (устранение дефектов)
</td> </tr> <tr> <td> с. Чон-Арык (ул.Кожобергенова, Береговая, Солимкамская, 50-лет Победы); ул.Кулатова, Фатьянова, Горького
</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 0,4 кВ от ТП №1373, РП "Юг-2"
</td> </tr> <tr> <td> ул.Валдайская, Репина
</td> <td> замена ТП №514
</td> </tr> <tr> <td> ул.Брестская, Садыгалиева, Дэн Сяопина, Ахунбаева, Курчатова
</td> <td> капитальный ремонт ТП №№1415, 2583
</td> </tr> <tr> <td> ул.Кокчетавская, Манаса, Можайского, Щербакова, Тюлебердиева, пер.Карагайский
</td> <td> 13:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> профилактические работы на подстанции "Северная"
</td> </tr> </table> Чуйская область
<table border="1"> <tr> <td> Районы электросетей
</td> <td> Населенный пункт
</td> <td> Время
</td> <td> Причина
</td> </tr> <tr> <td> с
</td> <td> до
</td> </tr> <tr> <td> Аламединский
</td> <td> с.Берлик (ул.Токтогула, Новая), Васильевка (ул.Комсомольская, Фрунзе, Октябрьская)
</td> <td> 09:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 10 кВ от подтанции "Берлик"
</td> </tr> <tr> <td> с.Константиновка, Луговое
</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 10 кВ от подтанции "Константиновка"
</td> </tr> <tr> <td> с.Ленинское (ул.Алма-Атинская)
</td> <td> профилактические работы на ЛЭП 0,4 кВ от ТП №1000
</td> </tr> <tr> <td> с.Таш-Дёбе (ул.Бегелдинова)
</td> <td> техобслуживание ТП №1142
</td> </tr> <tr> <td> с.Аламудун (ул.Фабричная, Чугуева, Логвиненко, Фабричный Тупик)
</td> <td> замена провода ЛЭП 0,4 кВ от ТП №1042
</td> </tr> <tr> <td> Сокулукский
</td> <td> с. Джаны-Джер (ул.Молодой Гвардии, Мичурина, Жукова, Лесная, Правды, Спортивная, мкр.№1)
</td> <td> 09:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 10 кВ от подтанции "Жаны-Жер"
</td> </tr> <tr> <td> с. Сокулук (ул.Фрунзе, Степная), Арал (ул.Картанбаева, Чолпон, Береке)
</td> <td> замена опор ЛЭП 10 кВ от подстанции "Александровка"
</td> </tr> <tr> <td> с.Гавриловка (ул.Забайкальская, Восточная, Южная, Фрунзе, пер.Забайкальский)
</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 0,4 кВ от ТП №497
</td> </tr> <tr> <td> Московский
</td> <td> с. Беловодское (квадрат,ограниченный улицами Комсомольской, Железнодорожной, 50-лет Киргизии, Крупской)
</td> <td> 09:00
</td> <td> 20:00
</td> <td> замена опор ЛЭП 10 кВ от подстанции "Беловодское-1"
</td> </tr> <tr> <td> Жайылский
</td> <td> г. Кара-Балта (ул.Школьная, Ананьева, Пограничная, Комсомольская)
</td> <td> 08:30
</td> <td> 17:00
</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 10 кВ от подтанции "Алексеевка"
</td> </tr> <tr> <td> Панфиловский
</td> <td> с. Кирова, Кюрпюльдек
</td> <td> 08:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> профилактические работы на ЛЭП 35 кВ "ГСЗ-Кош-Коргон"
</td> </tr> </table>