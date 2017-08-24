Айсулуу Тыныбекова впервые стала призером Чемпионата мира

24 августа 2017, 0:23 Комментарии

БИШКЕК, 24 авг - Sputnik. Айсулуу Тыныбекова заняла третье место на Чемпионате мира по борьбе в весовой категории до 58 килограммов. Схватка транслировалась на официальном сайте соревнований.

Тыныбекова встретилась в поединке за бронзу с китаянкой Ниньнинь Ронг. Первый период завершился со счетом 5:2 в пользу Ронг. Однако во втором периоде кыргызстанка сумела заработать четыре балла.

Айсулуу Тыныбекова впервые получила медаль на Чемпионате мира по борьбе.

Тыныбекова - дважды завоевывала серебро на чемпионатах Азии (2014 и 2015). В феврале этого года стала чемпионкой Азии. Входит в тройку сильнейших борцов мира.

В нынешнем чемпионате мира также соревновались кыргызстанки Назира Марсбек кызы (в весовой категории до 55 килограммов) и Айпери Медет кызы (75 килограммов). Спортсменкам не удалось получить призовые места.

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