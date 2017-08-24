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Кыргызстанка завоевала золото на универсиаде в китайском ТайбэеКыргызстанка завоевала золото на универсиаде в китайском Тайбэе

Айсулуу Тыныбекова впервые стала призером Чемпионата мира

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444256-ru.html

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24 августа 2017, 0:23       Комментарии

БИШКЕК, 24 авг - Sputnik. Айсулуу Тыныбекова заняла третье место на Чемпионате мира по борьбе в весовой категории до 58 килограммов. Схватка транслировалась на официальном сайте соревнований.
Тыныбекова встретилась в поединке за бронзу с китаянкой Ниньнинь Ронг. Первый период завершился со счетом 5:2 в пользу Ронг. Однако во втором периоде кыргызстанка сумела заработать четыре балла.
Айсулуу Тыныбекова впервые получила медаль на Чемпионате мира по борьбе.
Тыныбекова - дважды завоевывала серебро на чемпионатах Азии (2014 и 2015). В феврале этого года стала чемпионкой Азии. Входит в тройку сильнейших борцов мира.
В нынешнем чемпионате мира также соревновались кыргызстанки Назира Марсбек кызы (в весовой категории до 55 килограммов) и Айпери Медет кызы (75 килограммов). Спортсменкам не удалось получить призовые места.
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