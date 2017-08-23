Кыргызстанка завоевала золото на универсиаде в китайском Тайбэе

23 августа 2017, 23:32 Комментарии

БИШКЕК, 23 авг - Sputnik. Кыргызстанская легкоатлетка Дарья Маслова лидировала в забеге на 10 тысяч метров на Всемирной летней универсиаде в Тайбэе (Китай). Такие данные приводятся в таблице результатов на официальном сайте соревнования.

Маслова стала лучшей среди 19 участниц, пробежав дистанцию за 33 минуты и 19,27 секунды. Через 2,73 секунды после нее финишировала индийская спортсменка Жадхав Санживани Бабур. Третье место заняла японка Ай Хосода, преодолевшая расстояние за 33 минуты и 27,89 секунды.

Таким образом, в копилке сборной Кыргызстана появилась первая золотая медаль универсиады.

Дарья Маслова является двукратной чемпионкой Азии по легкой атлетике и бронзовым призером Исламских игр солидарности.

19 августа в Тайбэе начались студенческо-молодежные спортивные соревнования. Завершатся они 30 августа. В программу универсиады включен 21 вид спорта.

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