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Глава МИД Кыргызстана и помощник генсека ООН обсудили вопросы сотрудничества

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444254-ru.html

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23 августа 2017, 23:21       Комментарии

Министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев 23 августа провел встречу с помощником генерального секретаря ООН, заместителем Администратора ПРООН, руководителем Регионального Бюро ПРООН по странам Европы и Центральной Азии Джихан Султаноглу.
Как сообщили в пресс-службе МИД, Джихан Султаноглу прибыла в Кыргызстан с визитом и для участия в работе Международного форума по сохранению снежного барса и его экосистем.
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества Кыргызстана с ПРООН, включая итоги недавнего визита Генерального секретаря ООН А.Гутерриша в Кыргызстан.
Также представителю ПРООН представлена информация о текущем политическом, экономическом и социальном положении страны, а также о проводимых преобразованиях в этих сферах, включая по реализации национального высокотехнологичного проекта "Таза Коом".
На встрече также состоялся обмен мнениями по отдельным вопросам, касающихся проводимой работы в рамках реализации Целей устойчивого развития и перспективные направления сотрудничества Кыргызстана с ПРООН.

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