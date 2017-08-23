Глава МИД Кыргызстана и помощник генсека ООН обсудили вопросы сотрудничества

23 августа 2017, 23:21 Комментарии

Министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев 23 августа провел встречу с помощником генерального секретаря ООН, заместителем Администратора ПРООН, руководителем Регионального Бюро ПРООН по странам Европы и Центральной Азии Джихан Султаноглу.

Как сообщили в пресс-службе МИД, Джихан Султаноглу прибыла в Кыргызстан с визитом и для участия в работе Международного форума по сохранению снежного барса и его экосистем.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества Кыргызстана с ПРООН, включая итоги недавнего визита Генерального секретаря ООН А.Гутерриша в Кыргызстан.

Также представителю ПРООН представлена информация о текущем политическом, экономическом и социальном положении страны, а также о проводимых преобразованиях в этих сферах, включая по реализации национального высокотехнологичного проекта "Таза Коом".

На встрече также состоялся обмен мнениями по отдельным вопросам, касающихся проводимой работы в рамках реализации Целей устойчивого развития и перспективные направления сотрудничества Кыргызстана с ПРООН.