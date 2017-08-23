Девушку сбили на "зебре" в Бишкеке — кадры с места ДТП

23 августа 2017, 22:58 Комментарии

БИШКЕК, 23 авг - Sputnik. В столице на пешеходном переходе по улице Льва Толстого сбили девушку, сообщил агентству Sputnik Кыргызстан по WhatsApp-каналу очевидец происшествия.

По его словам, ДТП произошло в среду, 23 августа, примерно в 22.00 возле маркета "Globus". Машина станции скорой помощи госпитализировала девушку.

"Мне сказали, что она в тяжелом состоянии. В наезде подозревается 27-летний водитель легковой машины марки Mercedes. Он находится на месте происшествия", - сказал собеседник.

В милиции подтвердили факт ДТП. Сотрудники Управления патрульной милиции выясняют обстоятельства происшествия.

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