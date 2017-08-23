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С каждым годом характер насилия над детьми становится более ожесточенным, - "Лига защиты прав ребенка"С каждым годом характер насилия над детьми становится более ожесточенным, - "Лига защиты прав ребенка"

На 60 улицах Бишкека 24 августа не будет света — список

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444252-ru.html

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23 августа 2017, 21:14       Комментарии

БИШКЕК, 23 авг - Sputnik. В Бишкеке 24 августа отключат энергоснабжение на нескольких десятках улиц, сообщается на сайте ОАО "Североэлектро".
С 9.00 до 17.00 отключения ожидаются на улицах Валдайской, Репина, Брестской, Садыгалиева, Ахунбаева, Курчатова, Кокчетавской, Манаса, Можайского, Щербакова, Тюлебердиева, на проспекте Дэн Сяопина и в переулке Карагайском, а также в жилмассиве "Токольдош" (на улицах Армейской, Менделеева, Октябрьской, Кийизбаевой, Токольдош и в переулке Токольдош) и селе Чон-Арык (улицы Кожобергенова, Береговая, Солимкамская, 50 лет Победы, Кулатова, Фатьянова и Горького).
С 9.00 до 14.00 без света останутся дома на улицах Загорской, Куренкеева, Усенбаева, Ибраимова и Фирсова.
С 9.00 до 18.00 энергетики обесточат улицы Элебаева, Медерова, Широкую, Новосельскую и Керамическую.
С 12.00 до 18.00 электроэнергию отключат на улицах Осмонкула, Сыдыкова, Ереванской, Курманджан Датки, Набережной, Западной, Фрунзе, Кантемировской, Кишиневской, Саратовской, Пархоменко, в переулке Таллинском и на проспекте Чуй.
С 13.00 до 17.00 электричества не будет на улицах Хардарканский, Тоголока Молдо, Орозбекова, Московской и Токтогула, а также в жилмассиве "Кок-Джар" (улицы Конорчок, Ахунбаева, Курманджан Датки).
С 13.00 до 18.00 свет отключат в домах на улицах Абдумомунова, Айтматова, Огонбаева и Фрунзе.
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