С каждым годом характер насилия над детьми становится более ожесточенным, - "Лига защиты прав ребенка"

23 августа 2017, 20:37 Комментарии

В Бишкеке 23 августа состоялся круглый стол с участием фонда "Лига защитников прав ребенка", инспекторов ИДН, а также социальных педагогов.

По словам директора лиги Назгуль Турдубековой, статистика случаев насилия над детьми последние три года держится на одном уровне.

"В каждом временном отрезке бывают снижения и увеличение случаев. Но в целом последние три года один уровень. Стоит отметить, что характер насилия становится более ожесточенным. Также не все случаи попадают под статистику, не все регистрируются. Дело в том, что еще наши люди не привыкли информировать правоохранительные органы, порог чувствительности у населения низкий", - рассказала Н.Турдубекова.

Для того, чтобы повысить порог чувствительности у населения, по мнению Н.Турдубековой, нужно вести информационную работу.

"Нас беспокоит также то, что дети не знают как защитить свои права. Они не знают кому обратиться. Наша задача совместно с сотрудниками ИДН, социальными работниками, педагогами воспитать и выработать среди школьников навыки защиты себя от насилия", - отметила Н.Турдубекова.