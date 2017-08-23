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Новости Кыргызстана

В Оше задержан мужчина с двумя гранатами — состоит на учете как член ОПГВ Оше задержан мужчина с двумя гранатами — состоит на учете как член ОПГ

С каждым годом характер насилия над детьми становится более ожесточенным, - "Лига защиты прав ребенка"

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444251-ru.html

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23 августа 2017, 20:37       Комментарии

В Бишкеке 23 августа состоялся круглый стол с участием фонда "Лига защитников прав ребенка", инспекторов ИДН, а также социальных педагогов.
По словам директора лиги Назгуль Турдубековой, статистика случаев насилия над детьми последние три года держится на одном уровне.
"В каждом временном отрезке бывают снижения и увеличение случаев. Но в целом последние три года один уровень. Стоит отметить, что характер насилия становится более ожесточенным. Также не все случаи попадают под статистику, не все регистрируются. Дело в том, что еще наши люди не привыкли информировать правоохранительные органы, порог чувствительности у населения низкий", - рассказала Н.Турдубекова.
Для того, чтобы повысить порог чувствительности у населения, по мнению Н.Турдубековой, нужно вести информационную работу.
"Нас беспокоит также то, что дети не знают как защитить свои права. Они не знают кому обратиться. Наша задача совместно с сотрудниками ИДН, социальными работниками, педагогами воспитать и выработать среди школьников навыки защиты себя от насилия", - отметила Н.Турдубекова.

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