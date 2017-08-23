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В Оше задержан мужчина с двумя гранатами — состоит на учете как член ОПГ

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444250-ru.html

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23 августа 2017, 20:33       Комментарии

БИШКЕК, 23 авг - Sputnik. В Оше задержан мужчина, у которого изъяли две боевые гранаты (РГД-5 и Ф-1), сообщила пресс-служба УВД Ошской области.
© Sputnik / Зульфия ТургуноваБоевые гранаты (РГД-5 и Ф-1) изъятые у задержанного Спецоперация по обезвреживанию подозреваемого была проведена 22 августа на основе оперативной информации о том, что некий гражданин хранит у себя взрывчатые вещества. 34-летний мужчина состоит на учете в МВД как член организованной преступной группировки.
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