В Оше задержан мужчина с двумя гранатами — состоит на учете как член ОПГ

23 августа 2017, 20:33 Комментарии

БИШКЕК, 23 авг - Sputnik. В Оше задержан мужчина, у которого изъяли две боевые гранаты (РГД-5 и Ф-1), сообщила пресс-служба УВД Ошской области.

© Sputnik / Зульфия ТургуноваБоевые гранаты (РГД-5 и Ф-1) изъятые у задержанного Спецоперация по обезвреживанию подозреваемого была проведена 22 августа на основе оперативной информации о том, что некий гражданин хранит у себя взрывчатые вещества. 34-летний мужчина состоит на учете в МВД как член организованной преступной группировки.

Возбуждено дело по статье 241 "Незаконное хранение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ" Уголовного кодекса КР.

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