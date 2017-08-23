Мэрия Бишкека проводит торги на предоставление участков под дома, паркинг и мини-футбольные поля

23 августа 2017, 20:06 Комментарии

Мэрия Бишкека 15 сентября проводит торги на предоставление свободных земельных участков под застройку объектов различного назначения.

<table border="1"> <tr> <td> № лота

</td> <td> Месторасположение

</td> <td> Назначение объекта

</td> <td> Общая площадь участка (га)

</td> <td> Срок аренды

</td> <td> Вид торгов

</td> <td> Стартовая арендная плата в год (сом)

</td> <td> Обязательные условия

</td> </tr> <tr> <td> 219

</td> <td> Октябрьский район, ул.Каралаева-ул.Сухэ-Батора

</td> <td> Под размещение временного магазина автозапчастей и вулканизации в облегченных конструкциях

</td> <td> 0,007 - размещение временного магазина, 0,023 - благоустройство

</td> <td> 5 лет

</td> <td> Конкурс

</td> <td> 20 000

</td> <td> Гарантийный взнос установлен в размере 100% стартовой цены

</td> </tr> <tr> <td> 220

</td> <td> Октябрьский район, ул.Малдыбаева

</td> <td> Под размещение временной спортивно-тренировочной базы в облегченных конструкциях

</td> <td> 0,0637

</td> <td> 5 лет

</td> <td> Конкурс

</td> <td> 30 000

</td> <td> Гарантийный взнос установлен в размере 100% стартовой цены

</td> </tr> <tr> <td> 155

</td> <td> Первомайский район, ул.Профсоюзная-ул.Месароша

</td> <td> Под организацию гостевой автопарковки

</td> <td> 0,0324

</td> <td> 5 лет

</td> <td> Аукцион

</td> <td> 50 000

</td> <td> Гарантийный взнос установлен в размере 100% стартовой цены

</td> </tr> <tr> <td> 221

</td> <td> Свердловский район, ул.Шопокова-ул.Туголбай-Ата

</td> <td> Под временное мини-футбольное поле и временную гостевую автопарковку

</td> <td> 0,0627 - под временное мини-футбольное поле, 0,026 - под временную гостевую автопарковку

</td> <td> 5 лет

</td> <td> Конкурс

</td> <td> 100 000

</td> <td> Гарантийный взнос установлен в размере 100% стартовой цены

</td> </tr> <tr> <td> 222

</td> <td> Октябрьский район, ул.Жукеева-Пудовкина

</td> <td> Под проектирование и строительство офиса с торгово-сервисными помещениями

</td> <td> 0,06

</td> <td> 5 лет

</td> <td> Конкурс

</td> <td> 150 000

</td> <td> Гарантийный взнос установлен в размере 100% стартовой цены

</td> </tr> <tr> <td> 223

</td> <td> Октябрьский район, жилмассив Кок-Жар, ул.Молдокуловаа

</td> <td> Под проектирование и строительство многоэтажного дома комплекса с объектами СКБ

</td> <td> 0,27

</td> <td> 5 лет

</td> <td> Конкурс

</td> <td> 200 000

</td> <td> Гарантийный взнос установлен в размере 100% стартовой цены

</td> </tr> <tr> <td> 224

</td> <td> Ленинский район, ул.Алыкулова-ул.Гагарина

</td> <td> Под установку временного складского помещения облегченного типа (без права на капитальное строительство)

</td> <td> 0,018

</td> <td> 5 лет

</td> <td> Аукцион

</td> <td> 10 000

</td> <td> Гарантийный взнос установлен в размере 100% стартовой цены

</td> </tr> <tr> <td> 225

</td> <td> Первомайский район, ул.Абая-ул.Айни

</td> <td> Под жилой комплекс со встроенными объектами СКБ и подземным автопаркингом

</td> <td> 0,47

</td> <td> 5 лет

</td> <td> Конкурс

</td> <td> 300 000

</td> <td> Гарантийный взнос установлен в размере 100% стартовой цены

</td> </tr> <tr> <td> 226

</td> <td> Октябрьский район, мкр.Кок-Жар, ул.Молдокулова, ул.Чар

</td> <td> Под проектирование и строительство многоэтажных жилых домов с объектами СКБ

</td> <td> 1,47

</td> <td> 5 лет

</td> <td> Конкурс

</td> <td> 1 000 000

</td> <td> Гарантийный взнос установлен в размере 100% стартовой цены

</td> </tr> <tr> <td> 227

</td> <td> Октябрьский район, ул.Масалиева

</td> <td> Под проектирование и строительство многоэтажных жилых домов с объектами СКБ

</td> <td> 0,772

</td> <td> 5 лет

</td> <td> Конкурс

</td> <td> 300 000

</td> <td> Гарантийный взнос установлен в размере 100% стартовой цены

</td> </tr> </table>