Мэрия Бишкека проводит торги на предоставление участков под дома, паркинг и мини-футбольные поля

23 августа 2017, 20:06 Комментарии
Мэрия Бишкека 15 сентября проводит торги на предоставление свободных земельных участков под застройку объектов различного назначения.
<table border="1"> <tr> <td> № лота
</td> <td> Месторасположение
</td> <td> Назначение объекта
</td> <td> Общая площадь участка (га)
</td> <td> Срок аренды
</td> <td> Вид торгов
</td> <td> Стартовая арендная плата в год (сом)
</td> <td> Обязательные условия
</td> </tr> <tr> <td> 219
</td> <td> Октябрьский район, ул.Каралаева-ул.Сухэ-Батора
</td> <td> Под размещение временного магазина автозапчастей и вулканизации в облегченных конструкциях
</td> <td> 0,007 - размещение временного магазина, 0,023 - благоустройство
</td> <td> 5 лет
</td> <td> Конкурс
</td> <td> 20 000
</td> <td> Гарантийный взнос установлен в размере 100% стартовой цены
</td> </tr> <tr> <td> 220
</td> <td> Октябрьский район, ул.Малдыбаева
</td> <td> Под размещение временной спортивно-тренировочной базы в облегченных конструкциях
</td> <td> 0,0637
</td> <td> 5 лет
</td> <td> Конкурс
</td> <td> 30 000
</td> <td> Гарантийный взнос установлен в размере 100% стартовой цены
</td> </tr> <tr> <td> 155
</td> <td> Первомайский район, ул.Профсоюзная-ул.Месароша
</td> <td> Под организацию гостевой автопарковки
</td> <td> 0,0324
</td> <td> 5 лет
</td> <td> Аукцион
</td> <td> 50 000
</td> <td> Гарантийный взнос установлен в размере 100% стартовой цены
</td> </tr> <tr> <td> 221
</td> <td> Свердловский район, ул.Шопокова-ул.Туголбай-Ата
</td> <td> Под временное мини-футбольное поле и временную гостевую автопарковку
</td> <td> 0,0627 - под временное мини-футбольное поле, 0,026 - под временную гостевую автопарковку
</td> <td> 5 лет
</td> <td> Конкурс
</td> <td> 100 000
</td> <td> Гарантийный взнос установлен в размере 100% стартовой цены
</td> </tr> <tr> <td> 222
</td> <td> Октябрьский район, ул.Жукеева-Пудовкина
</td> <td> Под проектирование и строительство офиса с торгово-сервисными помещениями
</td> <td> 0,06
</td> <td> 5 лет
</td> <td> Конкурс
</td> <td> 150 000
</td> <td> Гарантийный взнос установлен в размере 100% стартовой цены
</td> </tr> <tr> <td> 223
</td> <td> Октябрьский район, жилмассив Кок-Жар, ул.Молдокуловаа
</td> <td> Под проектирование и строительство многоэтажного дома комплекса с объектами СКБ
</td> <td> 0,27
</td> <td> 5 лет
</td> <td> Конкурс
</td> <td> 200 000
</td> <td> Гарантийный взнос установлен в размере 100% стартовой цены
</td> </tr> <tr> <td> 224
</td> <td> Ленинский район, ул.Алыкулова-ул.Гагарина
</td> <td> Под установку временного складского помещения облегченного типа (без права на капитальное строительство)
</td> <td> 0,018
</td> <td> 5 лет
</td> <td> Аукцион
</td> <td> 10 000
</td> <td> Гарантийный взнос установлен в размере 100% стартовой цены
</td> </tr> <tr> <td> 225
</td> <td> Первомайский район, ул.Абая-ул.Айни
</td> <td> Под жилой комплекс со встроенными объектами СКБ и подземным автопаркингом
</td> <td> 0,47
</td> <td> 5 лет
</td> <td> Конкурс
</td> <td> 300 000
</td> <td> Гарантийный взнос установлен в размере 100% стартовой цены
</td> </tr> <tr> <td> 226
</td> <td> Октябрьский район, мкр.Кок-Жар, ул.Молдокулова, ул.Чар
</td> <td> Под проектирование и строительство многоэтажных жилых домов с объектами СКБ
</td> <td> 1,47
</td> <td> 5 лет
</td> <td> Конкурс
</td> <td> 1 000 000
</td> <td> Гарантийный взнос установлен в размере 100% стартовой цены
</td> </tr> <tr> <td> 227
</td> <td> Октябрьский район, ул.Масалиева
</td> <td> Под проектирование и строительство многоэтажных жилых домов с объектами СКБ
</td> <td> 0,772
</td> <td> 5 лет
</td> <td> Конкурс
</td> <td> 300 000
</td> <td> Гарантийный взнос установлен в размере 100% стартовой цены
</td> </tr> </table>