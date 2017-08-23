Экс-глава патрульной милиции Кыргызстана получил новую должность

23 августа 2017, 20:29 Комментарии

БИШКЕК, 23 авг - Sputnik. Начальником Главного штаба Министерства внутренних дел КР назначен полковник милиции Эркин Баев, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Баев был начальником Главного управления патрульной милиции, после него ГУПМ возглавил Каныбек Джумашалиев.

Эркин Баев родился в 1967 году. Окончил Кыргызский государственный университет. В 1989 году начал служить в органах внутренних дел. Работал на руководящих должностях, в том числе был начальником ГУБОП и ГУПМ МВД. Награжден ведомственными медалями, имеет государственную награду.

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